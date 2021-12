Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

23 déc. 2021 12:25 UTC

Les réglementations cryptographiques sont discutées en Inde depuis longtemps maintenant. Alors que le pays a encore du mal à adopter un projet de loi finalisé sur le trading de crypto-monnaie, le marché devient de plus en plus populaire parmi les passionnés de crypto du pays. Cela est particulièrement vrai pour la génération plus jeune et féru de technologie du pays.

Récemment, l’un des plus grands échanges cryptographiques en Inde, WazirX a annoncé qu’il avait réussi à avoir une année incroyable en termes de base d’utilisateurs. Selon l’échange, il a connu une activité comme jamais auparavant.

Cela comprenait des commerçants de petites villes indiennes, qui ont réussi à faire partie de l’industrie du commerce de crypto même avec tant de difficultés. WazirX est un échange cryptographique très célèbre en Inde et il est basé à Mumbai. Il s’agit en fait d’une filiale de l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, Binance.

Selon le rapport officiel de WazirX, la bourse a réussi à enregistrer un volume de transactions annuel très élevé, supérieur à 43 milliards de dollars. Il s’agit d’une énorme augmentation par rapport aux données de 2020, et une augmentation de plus de 1 700 %.

Augmentation de la demande dans les zones rurales

La société a noté que l’un des développements les plus importants pour l’échange crypto cette année était sa popularité auprès des commerçants de détail des petites villes et villages du pays. Comme l’indique la déclaration de la société, elle a connu une augmentation massive de plus de 700 % des inscriptions dans les petites villes du pays, parmi lesquelles Guwahati, Karnal et bien d’autres.

Selon les représentants de la société, cela montre exactement à quel point l’industrie de la cryptographie devient populaire en Inde et à quel point ce marché peut être utile pour ceux qui vivent dans les zones semi-urbaines et rurales de l’Inde. Un autre aspect très réussi de l’échange était le fait qu’il a offert à ses clients de nombreuses crypto-monnaies et paires de cryptos à échanger.

Cela dit, investir dans Bitcoin est toujours le plus populaire sur l’échange de crypto, car il a eu des performances étonnantes tout au long de 2021. Bitcoin a été suivi d’une attache en termes de popularité. D’autres crypto-monnaies très populaires sur WazirX étaient celles comme DOGE, SHIB et bien d’autres.

Le rapport publié par la société indique également que les investisseurs de détail indiens étaient exceptionnellement intéressés par les crypto-monnaies bon marché et plus volatiles, en particulier celles comme DOGE et SHIB. Les raisons derrière cela ne sont pas trop difficiles à comprendre.

Ces crypto-monnaies bon marché mais volatiles offrent aux traders de crypto la possibilité de réaliser des bénéfices sans passer beaucoup de temps sur le marché. Cependant, en même temps, ils ont également tendance à être très risqués. La même tendance peut être observée dans d’autres parties du monde.

Raisons de la popularité de la cryptographie

Le rapport a également noté que les jetons meme volatils étaient principalement échangés par des hommes, d’autre part, selon le rapport, les femmes ont principalement opté pour le bitcoin. La société a également noté qu’en 2021, le nombre d’investisseurs féminins a considérablement augmenté, jusqu’à 1 009%. Quant au nombre d’investisseurs masculins, il a augmenté de 829%.

Selon WazirX, la plupart des personnes utilisant les services de l’échange cryptographique avaient moins de 51 ans. Le nombre de commerçants au-dessus de 51 n’est que de 11%. La société a également affirmé que plus de 66% de ses utilisateurs ont moins de 35 ans. De nombreuses raisons expliquent cette popularité croissante des actifs numériques dans le monde.

L’une des principales raisons pourrait être la pandémie de Covid-19, qui a contraint de nombreuses personnes à trouver une source de revenus supplémentaire. Le rapport a également affirmé qu’au fur et à mesure que de plus en plus de personnes ont commencé à parler de crypto-monnaies, elles ont réussi à émerger comme une classe d’actifs alternative, avec beaucoup à offrir aux investisseurs individuels.

L’industrie de la cryptographie a réussi à se développer considérablement en Inde malgré le manque de clarté réglementaire dans le pays. Le gouvernement du pays travaille depuis longtemps sur le projet de loi crypto, cependant, il semble encore y avoir de nombreux problèmes qui y sont associés.

Alors que la popularité de la cryptographie continue de croître en Inde, le gouvernement, ainsi que la banque centrale du pays, restent négatifs à l’égard de l’idée d’un développement ultérieur des actifs numériques. Les représentants de WazirX ont noté qu’ils étaient convaincus que le gouvernement réglementera plutôt que d’interdire les crypto-monnaies.

En fait, les représentants de l’échange crypto pensent que la réglementation adoptée par le gouvernement du pays soutiendra le développement de l’industrie de la crypto, plutôt que de la limiter. Ils ont noté qu’il est très important que la réglementation soit favorable, pour garantir que l’Inde devienne l’un des principaux pays au monde en termes d’adoption et de développement de la cryptographie.

Cependant, on ne sait toujours pas comment le gouvernement indien décidera de réglementer l’industrie de la crypto-monnaie. Les représentants du gouvernement ont constaté que le projet de loi qui aurait dû être voté lors de la session d’hiver du Parlement n’était pas prêt pour l’audition.

Selon eux, l’audience aura très probablement lieu après que certains changements auront été apportés au projet de loi et il sera présenté au parlement en février.

