Le responsable de la cryptographie de Visa n’a pas caché que le géant des paiements s’était associé à environ soixante principales plates-formes de cryptographie « pour lancer des programmes de cartes qui permettent aux acheteurs de convertir et de payer facilement de la monnaie numérique dans quatre-vingts millions d’entreprises dans le monde ». Il a souligné: « Nous avons créé beaucoup d’élan dans ce domaine, et nous soutiendrons toujours le schéma de cryptographie de plusieurs manières. »

Visa s’engage à développer le programme Crypto

Le centre urbain de Cuy, responsable de la cryptographie de Visa, a parlé des efforts du géant des paiements en matière de qualité numérique dans une interview avec NDTV, a révélé lundi.

« Chez Visa, les dimensions et la portée de notre chiffrement supplémentaire ont considérablement augmenté », a-t-il commencé. « Le nombre de personnes interfonctionnelles chez Visa exécutant la cryptographie à certains égards est actuellement dans l’ensemble – contre seulement quelques employés. Et nous avons plus que doublé notre variété de partenariats avec des plateformes de cryptographie au cours des dix-huit derniers mois – jusqu’à soixante partenariats aujourd’hui. » centre urbain élaboré :

Nous nous sommes associés à plus de soixante des principales plates-formes de cryptographie, telles que FTX, Blockfi, Crypto.com, Coinbase et Binance, pour lancer des programmes de cartes qui permettent aux acheteurs de convertir et de payer facilement des devises numériques dans quatre-vingts millions d’entreprises dans le monde.

« Les cartes liées à la cryptographie permettent aux acheteurs de convertir et de payer facilement des devises numériques, sans obliger les détaillants occasionnels, les nettoyeurs à sec ou les épiceries à régler directement la crypto à la caisse », a-t-il poursuivi. « Toutes les conversions de la crypto à la mise en acte se produisent instantanément, dans les coulisses. En magasin, en ligne, c’est aussi simple qu’une action de groupe Visa habituelle.

On a demandé à l’exécutif si Visa était sur le point de lancer un service de cryptographie à Bharat. La société a annoncé le lancement de ses services de conseil en cryptographie début décembre.

« Visa vise à fournir nos services consultatifs en cryptographie aux acheteurs du monde entier là où il y a un intérêt, et actuellement, nous fournissons des services sur les marchés où les règles autorisent de telles transactions », a-t-il répondu.

Le responsable de la cryptographie de Visa a donné son avis :

En fin de compte, nous aimerions fonctionner comme un pont reliant le système de cryptographie à notre réseau mondial de quatre-vingts millions d’emplacements d’hommes d’affaires et de plus de 15 000 établissements monétaires.

« Nous avons créé beaucoup d’élan dans cet espace, et nous soutiendrons toujours le schéma de cryptographie de plusieurs manières », a-t-il terminé.

