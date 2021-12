Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

24 décembre 2021 08:44 UTC

| Mis à jour:

24 décembre 2021 à 08:46 UTC

Par Clark

La plateforme de crypto mercantilisme Bitmex a annoncé le lancement de sa propre crypto-monnaie native appelée « BMEX », à la suite d’un grand nombre de plateformes de crypto qui ont émis des jetons d’échange. conformément à l’entreprise, une agence des Nations Unies utilisatrice enregistre et complète la méthode KYC peut obtenir 5 pièces BMEX et 10 attaches.

Mardi, l’échange de crypto Bitmex a déclaré la frappe de son propre jeton appelé BMEX. L’échange de devises numérique mentionné sur Twitter que le nouveau plus frappé peut être un « jeton pour les vrais croyants ». Bitmex est un échange soutenu en 2014 par Arthur Hayes, Ben Delo et le prophète Reed. Il existe un certain nombre de façons d’exiger le jeton BMEX et une façon consiste à s’inscrire en tant qu’utilisateur de remplacement et à compléter la méthode KYC. Les personnes qui essaient cela peuvent obtenir 5 jetons BMEX et 10 jetons tether (USDT).

Bitmex dit que la société peut livrer des pièces aux utilisateurs existants et nouveaux d’ici le 1er février 2022. Les utilisateurs peuvent même gagner des BMEX par mercantilisme sur l’échange ou parrainer un minimum de 3 amis à s’inscrire. Les parrainages peuvent obtenir une quinzaine de jetons BMEX si quelqu’un obtient que 3 personnes s’inscrivent et complètent la méthode KYC de Bitmex. Conformément à l’annonce, les commerçants économiseront jusqu’au vingt-cinquième mercantilisme en investissant des jetons BMEX.

Bitmex à la livraison de jetons BMEX aux utilisateurs enregistrés et traités par KYC

Bitmex en retard à la partie d’échange de jetons

Bitmex suit une liste étendue de plates-formes de mercantilisme telles que FTX, Binance, Coinflex, et al. qui ont introduit des jetons d’échange. Bitmex précise que BMEX peut commencer le mercantilisme au cours du deuxième trimestre de 2022 et que la société plaidera également en faveur de la tokenomique de la pièce. Lors de l’annonce, un certain nombre de personnes se sont inscrites pour réclamer leurs récompenses, cependant, ont eu des problèmes. Bitmex a ensuite révélé qu’il y avait eu « quelques retards intermittents dans la création de comptes et d’adresses de dépôt USDT ».

Une autre personne a écrit en plaisantant que Bitmex avait plusieurs années de retard dans le jeu une fois qu’il impliquait des jetons d’échange cathartique. « 4 ans de retard mais belle tentative », a déclaré la personne susmentionnée en réponse au tweet d’annonce BMEX de Bitmex. Une autre personne a écrit : « Est-ce que j’achète un jeton pour chaque avis de liquidation ? »

Bitmex a eu un certain nombre de problèmes, comme les fondateurs inculpés d’avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire. Reed était inactif, Hayes s’est rendu et Delo s’est également rendu aux autorités. Une fois que Hayes s’est rendu, il était libre sous caution et chacun des trois co-fondateurs le sont à cause d’un tir prévu pour le 28 mars 2022, dans la grosse pomme.

Clark

Chef de la technologie.