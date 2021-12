Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

24 décembre 2021 08:49 UTC

| Mis à jour:

24 décembre 2021 à 08:52 UTC

Par Clark

L’ancien athlète de football de l’UCLA, Cordell Broadus, défend sa propre voie d’innovation dans les secteurs de la crypto-monnaie et des jetons non fongibles (NFT). La nouvelle application de jeu play-2-earn (P2E) Doge Dash a choisi Cordell Broadus comme son premier directeur créatif pour superviser sa marque et son cadre artistique.

Après s’être retiré d’une carrière prometteuse dans le sport, Cordell Broadus est devenu un leader avide et influent dans l’industrie numérique en croissance rapide d’un milliard de dollars. L’entrepreneur en série de 24 ans est l’inspiration derrière l’ascension prolifique de son père, Snoop Dogg et sa participation au mouvement NFT et crypto. Fier détenteur de 1 Bored Ape et de 2 Mutant Apes, Cordell Broadus est un artiste à part entière, ayant sorti une série de projets NFT à guichets fermés. Son expertise innée l’a positionné en tant que consultant pour de nombreux professionnels du sport, du divertissement et de la mode comme Tommy Hilfiger, Jeff Bezos et des plateformes virtuelles comme The Sandbox.

Fondé par le producteur et réalisateur nominé aux Grammy Awards Paul Caslin, Doge Dash est un jeu play-2-earn inspiré de Super Mario où les joueurs collectent simplement des pièces qui peuvent facilement être transférées directement dans leurs portefeuilles crypto.

Paul Caslin déclare : « Je connais le talent quand je le vois, et Cordell coche toutes les cases, jeune, dynamique et surtout talentueux. Je ne doute pas que Cordell contribuera à façonner l’avenir des NFT et de la culture Crypto Gaming. Nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille Doge Dash.

Paul Caslin et Cordell Broadus prévoient de révolutionner et d’élargir le marché de la cryptographie pour les jeunes passionnés. Le duo se concentrera fortement sur l’introduction de la crypto-monnaie, la création d’un écosystème éducatif et la création d’une richesse générationnelle pour les familles du centre-ville. Cordell sera chargé de faire de la marque Doge Dash un nom connu à travers une série de NFT, d’émissions de télévision, de marchandises et de projets de jeux.

« Dogedash est la prochaine étape dans l’évolution du jeu, non seulement il va changer le jeu, mais il changera des vies avec la plate-forme p2e. Le potentiel est illimité et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée d’en faire partie.

Pour célébrer son lancement officiel, Doge Dash accueille la famille Broadus à la Crypto.com Arena le jour de Noël lors du match LA Lakers contre Brooklyn Nets. Cordell, père de trois enfants, réunira ses enfants, neveux et nièces pour vivre une expérience amusante avec la plate-forme de jeu Doge Dash.

Pour plus d’informations, visitez www.DogeDash.com

Contact médias : Cathy J. Hood Pristine Initiative, LLC [email protected]

Clark

Chef de la technologie.

#Communiqué de presse

Ceci est un communiqué de presse payant. Btcwires n’approuve pas et n’est pas responsable du contenu, de l’exactitude, de la qualité, de la publicité, des produits ou d’autres éléments de cette page. Les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant de prendre des mesures liées à l’entreprise.