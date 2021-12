Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

27 déc. 2021 09:01 UTC

| Mis à jour:

27 déc. 2021 à 09:05 UTC

Par Clark

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan aurait proclamé que la loi sur les crypto-monnaies du pays « est prête » et peut être soumise au parlement « sans délai ». Entre-temps, le Conseil d’enquête sur les crimes monétaires (MASAK) de Turquie, qui supervise les échanges cryptographiques, aurait pénalisé Binance Turquie pour les violations constatées lors des inspections de responsabilité.

La loi turque sur les crypto-monnaies « est prête »

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a affirmé vendredi lors d’une réunion avec des journalistes que la loi du pays sur les crypto-monnaies était en préparation, a rapporté Fundamentals Gazetesi. tout en fournissant des informations sur la législation cryptographique, Erdogan a déclaré :

« La loi est préparée et nous l’enverrons immédiatement au parlement. »

Suite à l’annonce d’Erdoğan, l’agence de presse publique Anadolu a rapporté en semaine que le Bureau d’enquête turc sur les crimes monétaires (MASAK) avait pénalisé l’échange turc de Binance (BN Teknoloji) de 8 millions de lires (751 314 $) pour des violations constatées lors des inspections de responsabilité. sans fournir de détails supplémentaires, Anadolu a détaillé :

« L’amende infligée à BN Teknoloji était la principale du genre une fois que l’autorité a assumé la responsabilité d’administrer les fournisseurs de services d’actifs cryptographiques en mai. »

Binance Turquie a par la suite publié une annonce soulignant qu’elle communique et coopère « ouvertement » avec les autorités réglementaires et supérieures. L’échange est plus qu’il « suit activement les politiques, règles et lois dynamiques de ce nouveau domaine ». De plus, Binance Turquie a déclaré qu’elle s’efforce de « créer un système de propriété, sain et sûr ».

En septembre, le président Erdoğan a affirmé que la Turquie est « en guerre » contre la crypto-monnaie. De plus, Binali Yıldırım, vice-président du Parti de la justice et du développement (Parti AK), a déclaré : « Malheureusement, la crypto-monnaie ouvre également la porte aux griefs. C’est donc une chose qui mérite une gestion sérieuse.

En mai, la Turquie a révélé certaines règles pour les plateformes de crypto mercantilisme dans le journal officiel une fois qu’une poignée d’échanges de crypto-monnaie – Thodex et Vebitcoin – ont fait l’objet d’une enquête pour fraude. La Banque centrale turque a également interdit l’utilisation de crypto-monnaies pour les paiements.

Clark

Chef de la technologie.