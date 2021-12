Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

28 déc. 2021 10:11 UTC

| Mis à jour:

28 décembre 2021 à 10:14 UTC

Par Clark

Binance a reçu l’approbation de principe de la Banque centrale de Bahreïn pour travailler en tant que fournisseur de services de crypto-monnaie dans le pays. La licence est un élément des « plans de Binance pour devenir un échange de crypto-monnaie centralisé entièrement réglementé », a expliqué l’échange de crypto.

Binance reçoit l’approbation de principe à Bahreïn

L’échange de crypto Binance a proclamé Mon qu’il « a reçu l’approbation de principe de l’institution financière de Bahreïn (CBB) pour s’affirmer en tant que fournisseur de services de crypto-actifs au sein du Royaume de Bahreïn ». l’entreprise a expliqué :

« L’approbation de principe intervient une fois que Binance a demandé une licence à la CBB dans le cadre de ses plans pour devenir un échange centralisé de crypto-monnaie entièrement réglementé. »

La réception de l’approbation de principe signifie que Binance doit encore terminer la méthode de candidature complète, ce que l’entreprise s’attend à ce qu’elle soit faite «en temps voulu», note l’annonce.

Selon l’échange de crypto, le CBB est le « premier régulateur de la région Moyen-Orient Amérique du Nord (MENA) à accorder une approbation de principe de diplôme d’associé à une entité Binance ».

Le dirigeant d’entreprise de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a commenté : « L’approbation reconnaît l’engagement de Binance à respecter totalement les exigences restrictives et notre engagement plus large à ancrer les opérations et les activités à Bahreïn ».

Au cours des derniers mois, Binance a été examiné par divers régulateurs du monde entier, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays africains, en Australie, en Norvège, au Royaume des Pays-Bas, à Hong Kong, en Allemagne, en Italie, en Inde, en Malaisie, à Singapour et en Turquie. , et la République Baltique.

En août, Binance a déclaré qu’il faisait de la conformité restrictive une priorité absolue. La société passe d’un modèle commercial décentralisé à un modèle centralisé, car elle passe d’une entreprise technologique à une société de services monétaires.

Début décembre, Binance a découvert qu’il créait des « changements substantiels » pour devenir un échange de crypto-monnaie totalement sous licence et conforme. « Nous sommes sur le point de fixer de vrais bureaux, des personnes morales, un bon conseil d’administration, de bonnes structures de gouvernance dans la plupart des endroits », a affirmé Zhao.

L’échange a noté dans l’annonce de lundi :

Le développement de Bahreïn démontre l’engagement solide de Binance envers la région du Moyen-Orient et de l’Amérique du Nord.

Chef de la technologie.