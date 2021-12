Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

29 déc. 2021 09:52 UTC

| Mis à jour:

29 déc. 2021 à 10:03 UTC

Par Clark

Le responsable des analyses de marché de Genesis Trading a déclaré que la croissance des investissements institutionnels dans le domaine de la cryptographie au cours des douze derniers mois « a été étonnante ». le chef a ajouté: « Nous voyons des signes solides de ce rapide au cours de l’année suivante. »

Signes forts d’une croissance rapide des investissements institutionnels l’année prochaine

Noelle Acheson, responsable des analyses de marché chez Genesis commerce, a partagé ses perspectives pour le marché des crypto-monnaies et ce à quoi les investisseurs devraient s’attendre d’ici 2022 avec CNBC en semaine. Elle a dit:

La croissance institutionnelle au cours des douze derniers mois a été étonnante. Nous voyons des signes solides de cette rapidité au cours de l’année suivante.

Genesis commerce peut être un service de courtage de premier ordre en monnaie numérique à service complet. La société offre aux acteurs du marché une plate-forme complètement intégrée pour échanger, emprunter, prêter et conserver des actifs numériques. Il s’agit d’une filiale en propriété exclusive du cluster Digital Currency (DCG), l’un des plus grands investisseurs personnels dans les entreprises blockchain et digital plus.

Acheson a expliqué que la croissance des investissements institutionnels peut provenir de chaque investissement directement dans des jetons et des entreprises au sein du système de cryptographie. Elle a constaté que les investissements dans les entreprises d’infrastructure du marché de la cryptographie devraient apparemment s’accélérer étant donné « la quantité d’argent disponible à la recherche de rendements ».

Elle a expliqué que les investisseurs institutionnels accroissent leur intérêt pour la face cachée du bitcoin et de l’éther dans des crypto-monnaies plus petites et plus risquées afin de diversifier leurs portefeuilles.

« L’un des grands développements au cours des douze derniers mois a été la migration de l’extraction de bitcoins en provenance de Chine. des tas de choses ont visité les États-Unis… Un autre plus important pour le marché du bitcoin est que l’accès qu’il offre aux mineurs de bitcoin à financer », a déclaré Solon plus.

D’autres indicateurs indiquant que l’adoption institutionnelle de la crypto-monnaie se développe comprennent une enquête de Nickel Digital Asset Management montrant que 82% des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de patrimoine visent à augmenter leur exposition à la crypto-monnaie d’ici 2023. Les investisseurs institutionnels se préparent à la crypto malgré s’attendre à un sérieux correction au sein du marché de la cryptographie.

En octobre, la banque d’investissement internationale JPMorgan a déclaré que « les investisseurs institutionnels semblent revenir au bitcoin, le considérant peut-être comme une bien meilleure couverture contre l’inflation que l’or ». Une variété croissante de grandes banques offrent des marchandises et des services cryptographiques à leurs acheteurs grâce à une forte demande. La banque américaine, par exemple, a affirmé en octobre qu’elle lançait des services de garde cryptographique grâce à la forte demande des acheteurs institutionnels.

