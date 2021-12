Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

31 déc. 2021 13:41 UTC

| Mis à jour:

31 déc. 2021 à 13:43 UTC

Par Clark

Elon Musk a partagé ses réflexions sur la crypto-monnaie, le dogecoin, le bitcoin et donc l’identité du créateur anonyme de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, lors d’un entretien de diplôme d’associé avec Lex Fridman, révélé mardi.

Musk, qui soutient depuis longtemps le dogecoin de crypto-monnaie d’acculturation (DOGE), a révélé :

« Une partie de l’explication pour laquelle je pense qu’il y a un certain avantage à dogecoin, même s’il a été clairement créé comme une blague, est qu’il aura vraiment une capacité de volume d’action de groupe bien plus élevée que le bitcoin. »

« Le prix d’une action de groupe, le montant des frais de dogecoin est terriblement bas », a déclaré l’accessoire du gouvernement Tesla.

En guise de distinction, il a déclaré: « Pour le moment, si vous souhaitez essayer de faire une action de groupe Bitcoin, la valeur de cette action de groupe est extrêmement élevée, vous ne pouvez donc pas l’utiliser efficacement pour beaucoup de choses, et même échelle à un volume élevé. Suite à la publication de cette interview, beaucoup d’entre nous se sont tournés vers Twitter pour inviter Musk of the Lightning network.

Ce n’est pas la première fois que Musk a mentionné que le dogecoin est plus sain que le bitcoin pour les transactions. tout au long de son interview de « Personne de l’année » avec Time Magazine, il a noté que le bitcoin est plus sain en tant que magasin utile tandis que le dogecoin est plus sain adapté aux paiements. Il a également récemment déclaré que son entreprise automobile, Tesla, pouvait devenir juge d’instruction.

Le dirigeant d’entreprise de Tesla, qui est généralement célébré au sein de la communauté crypto comme le Dogefather, a exprimé son opinion :

Je ne dis pas que c’est le meilleur système pour une devise, mais je pense qu’il est tout simplement plus élevé que le reste que j’ai vu, tout simplement à l’improviste.

On a également demandé à Musk s’il envisageait toujours de créer des dogecoins, la monnaie officielle de Mars. Il a répondu: « Je suppose que Mars elle-même devrait avoir une devise spéciale car vous ne pouvez pas synchroniser à cause de la vitesse du soleil, ou pas simplement. »

Il a expliqué : « Mars est, à l’approche la plus proche, à environ quatre minutes-lumière, et donc à l’approche la plus éloignée, c’est à environ vingt minutes-lumière, peut-être un peu plus. Ainsi, vous ne pouvez pas vraiment synchroniser quelque chose si vous avez un problème de vitesse d’ensoleillement de 20 minutes s’il y a une blockchain d’une minute. Il ne s’agit pas de se synchroniser correctement. Le patron de Tesla a poursuivi :

Je ne sais pas si Mars aurait une crypto-monnaie comme problème, mais selon toute probabilité, cela semble sans doute. Cependant, ce serait un problème raisonnablement localisé sur Mars.

On a demandé au patron de Spacex s’il était ou non Satoshi Nakamoto, comme certains le croient. « Je ne le suis pas, » répondit-il rapidement. « Le diriez-vous à la nation nord-américaine si vous l’étiez ? » lui a-t-on demandé. «Oui», dit-il pur-sang.

Il a ensuite partagé sa théorie sur qui pourrait être Satoshi Nakamoto, le créateur anonyme de Bitcoin.

« Vous examinerez l’évolution des idées avant le lancement de Bitcoin et verrez l’agence des Nations Unies écrire à propos de ces idées », a-t-il commencé. tandis qu’en accentuant « évidemment, je ne reconnais pas que l’agence des Nations Unies a créé le bitcoin pour des fonctions sensées », a-t-il expliqué :

L’évolution des idées est assez claire pour cela, et il semble que Nick Szabo soit peut-être n’importe qui d’autre responsable de l’évolution de ces idées.

« Il prétend ne pas être Nakamoto, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit ni ici ni là, mais il semble être le plus responsable des idées derrière Bitcoin que quiconque », a déclaré Musk.

Clark

Chef de la technologie.