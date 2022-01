Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

4 janvier 2022 08:24 UTC

| Mis à jour:

4 janvier 2022 à 08:28 UTC

Par Clark

Il y a 13 ans, le créateur anonyme du protocole Bitcoin a lancé le réseau en exploitant le bloc Genesis. Satoshi a commencé le bloc de genèse le samedi 3 janvier 2009, à exactement 13 h 15 (HNE), et depuis lors, plus de 700 000 blocs ont été exploités à ciel ouvert.

Lancer le réseau Bitcoin

Aujourd’hui, les bitcoiners et les défenseurs des crypto-monnaies du monde entier célèbrent le treizième jour du lancement du réseau Bitcoin. À l’heure actuelle, il y a treize ans, le découvreur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a lancé le bloc de genèse, autrement appelé «bloc zéro». Il existe de nombreuses caractéristiques distinctives du bloc de genèse qui le construisent complètement différent des blocs qui ont suivi.

Par exemple, le bloc Genesis comprend une récompense de cinquante BTC qui ne sera jamais dépensée. Le bloc zéro a également deux nombreux zéros hexadécimaux principaux dans le hachage qui était commun pour les blocs de bitcoins extraits à découvert au cours de la période. Le bloc de genèse contient également un message spécial contenu dans le paramètre coinbase. Le message provient d’un titre du London Times du 3 janvier 2009 et se lit comme suit :

« The Times 03/Jan/2009 Chancelier sur le point d’un deuxième plan de sauvetage pour les banques. »

Théorie des sept jours, Timechain, Poker virtuel

Beaucoup de gens ne savent pas que le protocole Bitcoin n’a pas fabriqué un autre bloc jusqu’à il y a six jours, lorsque le bloc Genesis a été miné à ciel ouvert. On suppose que Satoshi avait une raison pour ce temps d’attente, car il ressemble à quelque chose de la tradition de l’autocratie ou du conte Genesis de la Bible King James une fois que le monde a été créé en sept jours.

Satoshi Nakamoto a miné le réseau Bitcoin avec un ordinateur ordinaire ou une unité centrale de traitement (CPU). il est supposé que Nakamoto était un utilisateur de Microsoft, et donc la base de code du protocole a été écrite dans le langage de cryptographie C++. en plus du langage de cryptographie, les utilisateurs ont exploité une application d’exploration graphique Windows pour extraire des blocs BTC il y a longtemps.

Lorsque les bitcoiners ont examiné un déchaînement de pré-code avant le 3 janvier 2009, distribué au membre de bitcointalk.org « Cryddit », une variété de résultats accrocheurs ont été découverts. Par exemple, le document mentionnait le terme « mineur de bitcoin » pour la première fois, et il qualifiait également la blockchain de « chaîne temporelle ». Le fichier texte Bitcoin ASCII pré-publié contenait conjointement le premier cadre pour le consommateur IRC, un marché peer-to-peer (P2P) et un jeu de cartes virtuel.

De plus, conformément à l’utilisateur de Bitcointalk.org Deepceleron le 23 décembre 2013 et à d’autres détectives de fauteuils alternatifs, « il n’y a pas de fichier texte à récupérer sur Sourceforge via les archives du net, mais voici une capture d’écran du 3 janvier 2009 (le même date comme genèse), avec une blockchain supprimée au bloc 213 et 3 connexions alternatives. Certains supposent que Nakamoto et quelques premiers utilisateurs ont peut-être testé le lancement de la blockchain avant le 3 janvier 2009.

Le protocole Bitcoin voit plusieurs jalons en treize ans, la procédure Power réalise une croissance exponentielle

L’année dernière, le douzième jour du bloc de genèse, un ouvrier mystère a dépensé 1 000 BTC à partir de 2010, lorsque la propriété Bitcoin est restée inactive pendant une décennie. Le treizième jour suit la valeur de vie de BTC élevée le 10 novembre 2021, une fois que la crypto plus a atteint 69 000 $ par unité. De plus, le 1er janvier 2022, le taux de hachage du réseau a atteint Associate in Nursing, un sommet incomparable de plus de deux cents exahash par seconde.

Le 9 janvier 2009, le hashrate de Bitcoin était d’environ soixante-huit,96 kilohashs par seconde (KH/s) ou 68.000 (soixante-huit mille) hachages par seconde (H/s). Cela équivaut conjointement à environ 0,068 mégahash par seconde (MH/s) ou 0,000068 gigahash par seconde (GH/s), une dénomination trop faible pour vivre en terahash par seconde (TH/s).

Celui qui exploitait à ce stade le 9 janvier 2009, et donc la semaine suivante (nous supposons qu’il s’agissait de Satoshi Nakamoto), consacrait encore beaucoup de puissance à la procédure qu’il ne voudrait extraire du bitcoin (BTC) avec du papier et un crayon ( 0,67 hachages par jour) ou une Nintendo Game Boy (0,8 H/s). Depuis ce jour, le 9 janvier 2009, le hashrate du réseau s’est accru de façon exponentielle de 267 quadrillions %.

Clark

Chef de la technologie.