Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

30 novembre 2021

30 novembre 2021 à 11:57 UTC

Par Clark

L’échange de crypto-monnaie Kraken a déclaré son soutien à la crypto-monnaie d’acculturation shiba inu (SHIB). Les dépôts sont actuellement en ligne et la commercialisation de SHIB devrait commencer mardi. La valeur de SHIB a bondi après l’annonce de Kraken.

SHIB sur Kraken: Dépôts actuellement en direct, le commercialisme devrait commencer demain

L’échange de crypto Kraken a déclaré lundi que shiba inu (SHIB) déposait une unité de zone en direct et que le commerce devrait commencer mardi. L’échange a écrit:

« Nous sommes ravis d’annoncer que Kraken prend actuellement en charge le shiba inu (SHIB). »

« Le financement est en ligne et nous prévoyons que le commercialisme peut commencer demain, le 30 novembre – à cette fin, Kraken peut modifier la saisie et l’exécution des ordres », a déclaré la bourse, notant que le service de commercialisation des contrats à terme et des marges ne sera pas accessible au lancement.

Les jetons shiba inu seront échangeables contre USD et EUR sur Kraken, précise l’annonce, ajoutant qu’il y a un minimum de commercialisme de 50K SHIB, une exactitude de la valeur de huit décimales et une exactitude du montant de cinq décimales.

De plus, Kraken a expliqué que les dépôts de SHIB nécessitent vingt confirmations, qu’il estime à environ 5 minutes. Le dépôt minimum est de 373K SHIB.

Le prix du SHIB a bondi de plus de treize, passant du niveau de 0,00003899 $ avant l’annonce de Kraken à 0,00004422 $ au moment de la rédaction.

Les investisseurs de Shiba inu crypto attendent près d’un mois que Kraken revienne sur sa promesse d’inscrire SHIB. L’échange a tweeté le 1er novembre que si son tweet obtient 2K likes, la plate-forme peut répertorier SHIB le lendemain. Les supporters du SHIB ont livré plus de 45 000 likes à des intervalles de temps donnés. Cependant, Kraken n’a pas tenu sa promesse.

Au lieu de lister SHIB, l’échange a tweeté le 2 novembre : « La communauté est une partie très importante de nos problèmes pour toutes les listes, et vous avez clairement montré votre soutien. L’Amérique a beaucoup de travail à faire, car nous avons tendance à évoluer dans notre méthode d’examen des listes. «

Pendant ce temps, les partisans de la cryptographie shiba inu demandent toujours à la plate-forme commerciale Robinhood d’inscrire SHIB. Au moment de la rédaction, la pétition a recueilli plus de 540 000 signatures. Cependant, Robinhood a récemment affirmé qu’il n’était pas pressé de répertorier des crypto-monnaies supplémentaires. Un autre échange crypto majeur, Gemini, a également superposé la prise en charge de SHIB ce mois-ci.

