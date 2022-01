Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

5 janvier 2022 13:04 UTC

| Mis à jour:

5 janvier 2022 à 13:07 UTC

Par Clark

Au cours du second semestre 2021, des organisations autonomes localisées (DAO) décollent du bois en masse, larguent des jetons et créent des systèmes de gouvernance pour des venues spécifiques. Juste avant le début de l’année le 31 décembre, les développeurs derrière le protocole de cryptage Shiba Inu ont annoncé le lancement d’un « Doggy DAO » afin de transmettre beaucoup de pouvoir aux utilisateurs de shiba inu.

Le projet Shiba Inu annonce Doggy DAO

Le deuxième token d’acculturation crypto en termes de capitalisation, shiba inu (SHIB), a annoncé le lancement d’un « Doggy DAO » afin de récompenser les utilisateurs de SHIB. L’équipe de développement de SHIB affirme que le projet s’est continuellement concentré sur « travailler vers la décentralisation ». Le jeton d’acculturation s’est propulsé sous les feux de la rampe cette année, rassemblant 43 685 107 % contre le billet vert américain en douze mois et étant répertorié sur diverses plateformes de cryptographie, en plus de recueillir l’acceptation des hommes d’affaires.

Le 1er janvier 2022, SHIB a échangé des coûts entre 0,0003282 $ et 0,00003450 $ à des intervalles de 24 heures. alors que SHIB est en hausse de 8,1% au cours de la dernière période, au cours des sept derniers jours, SHIB est en baisse de 7,6%. La valorisation boursière de SHIB de 18,5 milliards de dollars représente 0,79% de la crypto-économie de 2,3 billions de dollars samedi. Le dogecoin de pièce d’acculturation (DOGE) est le seul marché d’acculturation crypto qui est plus grand que celui de SHIB avec 22,7 milliards de dollars. L’annonce de l’équipe SHIB vendredi note :

[The] Les Diggy DAO sont déchargés au cours d’une approche métrique et progressive étape par étape. Cela permet à la communauté de saisir ce qui mesure les besoins et les besoins du projet tout en planifiant les chances que ce système apporte à notre communauté.

Le DAO de Shiba Inu fournira « l’énergie immédiate à la communauté »

La première partie du chien DAO peut offrir « le pouvoir immédiat à la communauté de prendre une décision que la crypto vient et les paires sur les pools de remplissage Shibaswap sont, et la façon dont les récompenses $ BONE (points d’allocation) mesurent entre eux », le article de journal explique. Le système de gouvernance peut tirer parti de $tBONE pour les votes et de $BONE pour le jalonnement.

« Cela pourrait être un début crucial, positionnant notre Exchange localisé pour se développer, tout en promouvant tous les avantages pour le #Shibarmy de ces paires, et de nouveaux investisseurs accueillants pour utiliser la plate-forme », a déclaré l’équipe SHIB.

Le Doggy DAO suit une multitude d’organisations autonomes localisées qui sont mentionnées tout au long de la semaine dernière au sein de la maison de cryptographie. Les défenseurs de la monnaie numérique parlent de l’introduction d’Opendao et de Gas DAO ces derniers temps. alors que chacun de ces DAO est moins établi, l’équipe SHIB – et la communauté surnommée le » Shibarmy » – existe depuis un certain temps.

