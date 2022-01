Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

6 janvier 2022 10:03 UTC

| Mis à jour:

6 janvier 2022 à 10:05 UTC

Par Clark

Le site de voyage populaire Airbnb pourrait bientôt se contenter de crypto-monnaies pour les paiements, a laissé entendre le directeur général Brian Chesky. « Comme la révolution des voyages, il y a clairement une révolution en cours dans la crypto », a-t-il ajouté.

Le PDG d’Airbnb déclare qu' »il y a clairement une révolution en cours dans la crypto »

Le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, a demandé sur Twitter plus tôt dans la semaine : « Si Airbnb pouvait lancer quelque chose en 2022, qu’est-ce que ce ne serait pas ?

Mardi, il a révélé qu’il avait reçu 4 000 suggestions, notant que la plus courante était que son entreprise accepte simplement les paiements cryptographiques. Il a ajouté : « Notre volume de paiements existants = 336 $ 336 milliards de dollars traités depuis 2013 », notant :

« Les paiements cryptographiques incluent une variété d’idées symboliques. »

D’autres suggestions importantes incluent des affichages d’évaluation clairs, un programme de fidélisation des clients, des frais d’amélioration mis à jour, de nombreux séjours semi-permanents et des remises, un service client plus élevé et des « zones commerciales (cuisines, coworking) ». tout en confirmant spécifiquement qu’Airbnb essaie dans des domaines d’activité, le directeur général a noté :

Déjà performant sur la plupart, je peux regarder les autres actuellement.

Airbnb exploite une place de marché Internet au sein de l’industrie du voyage. Conformément à son site Web, il existe actuellement 5,6 millions d’annonces dans le monde. Depuis son lancement en 2007, Airbnb a servi pas moins d’un milliard de clients et pas moins de quatre millions d’hôtes ont répertorié leurs propriétés sur la plateforme.

Les options de paiement actuellement proposées par Airbnb dans la plupart des pays sont Visa, Mastercard, Amex, JCB et les « cartes de débit pouvant être traitées comme des cartes de crédit ». Apple Pay, Google Pay et Paypal sont également acceptés. La crypto-monnaie n’est actuellement pas une possibilité de paiement sur Airbnb.

On a demandé à Chesky en novembre de l’année dernière si Airbnb envisageait ou non d’accepter la crypto-monnaie. Il a répondu:

Nous essayons positivement. Absolument. Tout comme la révolution des voyages, il y a clairement une révolution en cours dans la cryptographie.

Notant que « Le père fondateur de Coinbase était l’un de nos premiers travailleurs », a révélé Chesky, « Nous suivons la région depuis un bon moment. »

L’exécutif était plus d’avis : « Le secret est que lorsque les gens ordinaires voient que la nouvelle technologie a amélioré leur vie, au détriment de l’excitation initiale. Je suis extrêmement enthousiasmé par certaines applications que les gens ordinaires pourraient utiliser pour mesurer un niveau de vie plus élevé.

Clark

Chef de la technologie.