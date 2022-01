Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

7 janvier 2022 12:25 UTC

Mis à jour:

7 janvier 2022

Par Clark

Les mesures obligatoires par les autorités pour réprimer les manifestations de masse dans les pays asiatiques du hotspot minier sont des marchés de crypto-monnaie poignants ainsi que le hashrate du réseau Bitcoin. Pour agiter les troubles civils causés par la hausse des coûts du carburant et la détérioration de l’économie, le gouvernement. accès restreint au Web et fermeture des banques natives. Les craintes grandissent que les troubles pourraient déclencher une autre migration majeure de mineurs actuellement que certains quittent déjà le pays, qui sont en outre confrontés à des pénuries d’électricité.

Le gouvernement met le pays hors ligne alors que les manifestations font rage dans les grandes villes, la Russie envoie des troupes

Des milliers de Kazakhs sont descendus dans la rue cette semaine pour exprimer leur colère face aux conditions socio-économiques de leur pays lorsque le gouvernement. a supprimé le plafonnement des coûts de l’essence et des différents carburants. Des manifestations ont éclaté dans la plus grande ville du pays, Almaty, la capitale Nur-Sultan, et dans la province occidentale de Mangistau. Les autorités ont imposé l’état d’urgence.

Plus de 1 000 électeurs ont été massacrés, ont rapporté les médias officiels, au cours des manifestations au cours desquelles des bureaux du gouvernement ont été attaqués, des coups de feu et des personnes tuées parmi les manifestants et les agents de la force publique. Le 5 janvier, le président Kassym-Jomart Tokayev a licencié le gouvernement, accusant les ministres d’une vérité qui menace de sortir de la direction. La Russie a déjà envoyé des troupes de « maintien de la paix » lorsque Tokaev a demandé au pays allié de l’aider face à une « menace terroriste ».

Le Kazakhstan a été pour la plupart hors ligne au cours des derniers jours, avec encore des perturbations poignantes des connexions téléphoniques. Le cluster de respect Netblocks a révélé mercredi que le pays est dans une panne d’électricité sur le Web. Jeudi, la chaîne d’information d’État Khabar vingt-quatre a confirmé que l’accès au réseau mondial avait été restreint, les utilisateurs n’étant pas en mesure d’accéder aux plateformes de médias sociaux et aux applications de communication électronique.

Pendant ce temps, tous les bureaux bancaires de l’État sont fermés, selon un représentant de la banque à service complet du pays asiatique cité par l’agence de presse russe Interfax. Le responsable, Olzhas Ramazanov, a expliqué que le régulateur a créé le choix en « prenant en compte les interruptions temporaires du Web tout en protégeant la santé et la durée de vie du personnel des établissements économiques et des clients des services économiques ».

Les troubles au Kazakhstan frappent les marchés de la cryptographie et le hashrate de Bitcoin

Les événements qui se développent rapidement au Kazakhstan ont affecté les marchés des crypto-monnaies et la valeur du bitcoin (BTC) est tombée sous la barre des 44 000 $ mercredi une fois que l’économie de la crypto a diminué d’environ 4,5 % pour atteindre 2,25 billions de dollars, comme l’a rapporté Bitcoin.com News. La crypto-monnaie avec la capitalisation boursière la plus importante est le commerce inférieur à 43 000 $ par pièce au moment de la rédaction de jeudi.

Au milieu de l’étouffement de l’exploitation minière cryptographique lancée par le gouvernement chinois en puissance, le pays asiatique est devenu un pôle d’attraction pour les entreprises concernées par la frappe de monnaies numériques, en raison de ses tarifs d’électricité plafonnés et de son angle généralement positif envers le commerce. La part de hashrate mensuelle moyenne du pays a dépassé dix-huit l’année dernière, le pays d’Asie centrale devenant un point chaud de l’exploitation minière.

Commencer la nouvelle année à pratiquement 229 exahashs par seconde (EH/s) en janvier. 1, le hashrate moyen du réseau Bitcoin est tombé en dessous de cent soixante-dix plus tôt dans la semaine. Il s’élève actuellement à 167,86 EH/s, au moment de la rédaction. Les membres de la communauté crypto ont exprimé leurs craintes qu’une détérioration supplémentaire de la vérité au Kazakhstan puisse avoir un effet sur l’indicateur, d’autant plus que les mineurs pourraient commencer à déménager dans des juridictions avec un environnement politique stable supplémentaire et une offre de pouvoir.

Alors que le Kazakhstan a d’abord accueilli les sociétés minières et a pris des mesures pour gérer l’arène, les autorités ont imputé les problèmes croissants du pays avec les pénuries d’électricité sur le flux des sociétés minières. Le déficit des installations a dépassé sept membres au cours des 3 premiers trimestres de 2021 et les interruptions de l’approvisionnement en énergie ont déjà contraint certaines entreprises à emballer des fermes de cryptographie et à déplacer l’instrumentation vers différentes destinations minières comme les États-Unis.

