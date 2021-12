1 déc. 2021 12:58 UTC

Grayscale Investments a lancé une fiducie solana. La société a actuellement près de 54 milliards de dollars d’actifs totaux sous gestion. La nouvelle confiance, c’est-à-dire que le seizième produit d’investissement crypto de l’entreprise, peut investir exclusivement dans solana (SOL). Le PDG de Grayscale a déclaré que les investisseurs « diversifient progressivement leur exposition de l’autre côté des actifs numériques comme le bitcoin et l’ethereum ».

Grayscale Investments, le plus grand gestionnaire de devises numériques au monde, a annoncé mardi le lancement de Grayscale Solana Trust. La nouvelle fiducie, qui est capable d’investir «uniquement et passivement» dans solana (SOL), le jeton natif du réseau Solana, est le seizième produit d’investissement cryptographique de Grayscale.

L’annonce note :

« La fiducie est actuellement ouverte à la souscription quotidienne par les investisseurs autorisés individuels et institutionnels éligibles. La fiducie fonctionne comme les différentes fiducies d’investissement à actif unique de Grayscale.

Les différents produits d’investissement à actif unique de Grayscale offrent une exposition au bitcoin (BTC), au jeton d’attention de base (BAT), au bitcoin money (BCH), au chainlink (LINK), au decentraland (MANA), à l’ethereum (ETH), à l’ethereum classic (ETC), au filecoin (FIL), litecoin (LTC), livepeer (LPT), stellar lumens (XLM), zcash (ZEC) et horizon (ZEN).

De plus, Grayscale propose une large gamme de produits : Grayscale Digital corporation Fund et Grayscale Defi Fund. Le précédent couvre les 70 % supérieurs du marché de la cryptographie par capitalisation. Ce dernier offre une exposition à une variété de protocoles de défi (finance décentralisée) à la pointe de l’industrie.

L’archange Sonnenshein, PDG de Grayscale, a déclaré qu’au cours des huit dernières années :

« Nous avons été aux premières loges de l’idée d’acceptation et d’adoption de la cryptographie, et nous réalisons progressivement que les investisseurs diversifient leur exposition de l’autre côté des actifs numériques comme le bitcoin et l’ethereum. »

La société a déclaré mardi 53,5 milliards de dollars d’actifs totaux sous gestion (AUM). Son produit le plus populaire est le Bitcoin Trust (GBTC) qui possède plus de 37,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion, suivi du Ethereum Trust (ETHE) avec un groupe terroriste associé d’environ 14,2 milliards de dollars.

