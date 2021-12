Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

4 déc. 2021 11:23 UTC

| Mis à jour:

5 déc. 2021 à 12:12 UTC

Par Clark

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a pris le prix du bitcoin de 2,2 millions de dollars lié aux paiements de ransomware. La crypto-monnaie appartiendrait à une filiale de Gandcrab et du ransomware Revil/Sodinokibi.

Les États-Unis saisissent le prix du Bitcoin à plus de 2 millions de dollars

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a pris près de quarante bitcoins d’un résident russe lié au ransomware Revil et Gandcrab, conformément à un document judiciaire descellé mardi. La critique de la confiscation se lit comme suit :

Les États-Unis d’Amérique déposent cette critique vérifiée in rem contre 39.89138522 bitcoin tiré du portefeuille d’Exodus… qui est actuellement réglé et sous la garde et la gestion de la division de la ville du Federal Bureau of Investigation (FBI).

Au moment de la rédaction de cet article, la valeur du bitcoin est d’environ 56 318,06 $, prise en charge par Bitcoin.com Markets. Le nombre total de prises s’élève à près de 2,247 millions de dollars.

La saisie s’est concrétisée le 3 août. Alors que le FBI n’a pas révélé qu’il avait eu accès au porte-monnaie, le document judiciaire explique que le porte-monnaie contenait le bonheur des paiements de rançon de Revil à un affilié d’AN connu sous le nom d’Aleksandr Sikerin (alias Alexander Sikerin et Oleksandr Sikerin). , dont l’adresse e-mail est [email protected].

Selon Bleeping pc, le nom « engfog » dans l’adresse e-mail est lié à un affilié bien connu de Gandcrab et Revil/Sodinokibi appelé « Lalartu ».

Les organisations Gandcrab et Revil fonctionnaient sous le nom de Ransomware-as-a-Service (RaaS), partout où les opérateurs principaux s’associent à des pirates tiers, appelés affiliés, a noté le média, ajoutant que les paiements de rançon sont répartis entre l’affilié et les opérateurs principaux. Les opérateurs gagnent parfois entre 20 et 30 % de la rançon.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère américain de la Justice (DOJ) a proclamé qu’il avait pris 6,1 millions de dollars à Yevgeniy Polyanin, un Russe « chargé d’avoir déployé le ransomware Sodinokibi/Revil pour attaquer des entreprises et des entités gouvernementales aux États-Unis ».

Pendant ce temps, le gouvernement américain a intensifié ses efforts pour lutter contre les attaques de ransomware. Le département exécutif a déjà sanctionné 2 échanges de crypto-monnaie liés au paiement de rançons.

