Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Le principal régulateur monétaire du Japon, l’Agence des services monétaires (FSA), serait en train de proposer une législation visant à limiter l’émission de pièces stables aux banques et aux sociétés de virements électroniques. Les fournisseurs de services cryptographiques concernés par les transactions de pièces stables, ainsi que les portefeuilles, seront également soumis à la surveillance du régulateur monétaire.

Le Japon va resserrer la réglementation du Stablecoin

L’Agence japonaise des services monétaires (FSA) progresse dans le renforcement de la réglementation des pièces stables en imposant des règles strictes à leurs émetteurs, a rapporté Nikkei en semaine, déclarant :

L’Agence des services monétaires cherche à proposer une législation en 2022 pour limiter l’émission de pièces stables aux banques et aux sociétés de virements électroniques.

La FSA resserrera également les lois liées à la barre de lavage d’argent, du côté de la publication, notant que les fournisseurs de services de cryptographie concernés par les transactions de pièces de monnaie stables, ainsi que les portefeuilles, seront également placés sous la surveillance du régulateur monétaire.

En outre, les émetteurs de pièces stables sont nécessaires pour se conformer à la loi japonaise sur la prévention des transferts de prises criminelles. Cela inclut les identités d’utilisateurs confirmatives et la couverture des transactions suspectes.

La capitalisation totale de toutes les pièces stables au moment de la rédaction est en quelque sorte de 160 milliards de dollars. Tether (USDT), le plus grand stablecoin en circulation, englobe actuellement une capitalisation boursière de 76,58 milliards de dollars soutenue par les informations de Bitcoin.com Markets.

Bien que le Japon n’ait actuellement pas de loi réglementant les pièces stables, la FSA a mis en place un panel pour vérifier un moyen de garantir au mieux la protection des clients et de résoudre les problèmes de dissimulation au cours de cet espace. En septembre, Yuri Okina, membre du panel, a déclaré : « Il est nécessaire qu’une pièce stable soit adossée à des actifs sécurisés et rapides. Cependant, on peut se demander si l’établissement de règles générales aussi strictes que celles actuellement appliquées aux banques est la bonne approche.

Le Japon n’est pas le seul pays à imposer des règles strictes aux émetteurs de pièces stables. En juillet, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a demandé aux régulateurs supervisant les actifs cryptographiques aux États-Unis d’« agir rapidement » pour gérer les pièces stables. Le groupe de travail du président sur les marchés financiers (PWG) a ensuite suggéré d’imposer une réglementation de type bancaire aux émetteurs de pièces stables.

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec cette approche réglementaire. En novembre, le gouverneur du conseil d’administration de la banque centrale, le musicien de jazz Saint Christopher, s’est prononcé contre la recommandation du PWG. Il a expliqué qu’il était d’accord avec les banques de crédit-bail émettant des pièces stables, mais n’est pas d’accord pour dire que seules les banques devraient être autorisées à les émettre.

