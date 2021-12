Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

7 déc. 2021 09:24 UTC

La bibliothèque peut aider à la construction de techniques cryptologiques pour répondre aux exigences du secteur DeFi en plein essor.

Lundi, Coinbase, le quatrième plus grand échange de crypto-monnaie au monde en termes de volume de commerce, a déclaré la création d’une bibliothèque cryptologique unique, Kryptology, en tant que recueil d’outils pour les développeurs de blockchain. Ceux-ci englobent Apis sécurisé, audité et facile à utiliser en plus comme référentiel des problèmes communs et des leçons apprises tout au long de l’histoire de la cryptographie.

Sans cryptographie, les crypto-monnaies comme Bitcoin seraient des lignes de code numériques que n’importe qui copiera/collera. il pourrait être simplement reproductible et vérifiable, ce qui entraînerait des problèmes importants tels que la double dépense en devises. Les progrès récents incluent Boneh-Lynn-Shacham, ou BLS, des signatures qui ont l’habitude de vérifier l’identité des expéditeurs et de valider les transactions, tout en garantissant que leurs connaissances sont conservées en toute sécurité. Une autre adoption récente est l’algorithme Shamir Secret Sharing, ou SSS. Selective Service System divise un prix secret entre plusieurs participants, appelés actionnaires, qui doivent ensuite travailler ensemble pour reconstituer la clé. La configuration est idéale pour stocker des clés personnelles détenant l’accès à des finances localisées, ou DeFi, des pools et de bons contrats qui bloquent un total surdimensionné d’argent.

Ensuite, il existe des preuves à connaissance nulle, qui garantissent que les messages cryptés sont souvent transmis et valides sans révéler les connaissances personnelles sous-jacentes, ce qui les rend idéaux pour être utilisés dans des applications DeFi complexes. Enfin, l’aspect des courbes elliptiques récentes, comme les pâtes alimentaires, peut sans doute également améliorer les crypto wallets.

L’un des principaux domaines d’innovation en matière de cryptographie réside dans les pièces de confidentialité, qui peuvent inciter les utilisateurs à éviter les entreprises de rhétorique de la blockchain et à empêcher les participants extérieurs de consulter les détails de leurs actions de groupe. l’application de la loi a boudé une telle technologie grâce à sa capacité à commercialiser des activités illicites.

