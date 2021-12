Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

10 déc. 2021 20:58 UTC

| Mis à jour:

10 déc. 2021 à 21:11 UTC

Par Clark

Les échanges de crypto-monnaie ont fait parler de lui ces derniers temps. De nombreux investisseurs réticents au risque sont curieux mais inquiets de sa courbe d’apprentissage abrupte et de sa volatilité. Cependant, il existe un moyen d’investir dans la crypto sans avoir à acheter des pièces. Bloomberg conseille aux investisseurs de se tourner vers les entreprises ayant un intérêt financier dans l’avenir de la technologie crypto ou blockchain. Il existe un nombre croissant d’entreprises spécialisées dans la technologie blockchain à surveiller – voici quelques-unes des meilleures pour vous aider à démarrer.

Carré

Square est une entreprise fintech respectueuse de la cryptographie qui a deux volets à son activité. Premièrement, il dispose d’un système de traitement des paiements disponible pour les petites entreprises et d’une application Cash efficace pour les paiements de personne à personne. Deuxièmement, elle exerce des activités de prêt aux entreprises et de négoce d’actions. Il a récemment introduit la boutique en ligne Square, qui aide les commerçants à créer des services de commerce électronique. De plus, Square a annoncé un investissement de 5 millions de dollars dans une capacité d’exploitation minière à l’énergie solaire pour Blockstream Mining afin de soutenir les initiatives de développement durable, à mesure que les inquiétudes concernant les séquelles de la crypto-extraction augmentent. Pour toutes ces fonctionnalités, investir dans Square est une décision relativement sûre.

Nvidia

Nvidia est une autre entreprise qui s’est penchée sur la sphère cryptographique. C’est une société de puces pour processeurs informatiques, mais elle a progressé dans la production d’unités de traitement graphique et de puces pour l’extraction de crypto. Un article du site Web financier de confiance AskMoney a également rapporté que Nvidia a annoncé un partenariat avec le rival de Tesla NIO pour aider à développer une nouvelle génération de véhicules électriques largement automatisés, ainsi que des plans pour acquérir Arm Holdings. Cela dit, Nvidia est une option d’investissement bien équilibrée, avec des participations non seulement dans la blockchain et la cryptographie, mais également dans d’autres domaines. De plus, l’entreprise s’attend à un chiffre d’affaires impressionnant de 7,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, ce qui prouve qu’il s’agit d’une entreprise stable dans laquelle investir.

DocuSign Inc.

DocuSign est le fier leader du marché de la technologie de signature électronique. Il utilise la blockchain Ethereum pour enregistrer les accords clients et a aidé à créer l’un des premiers contrats intelligents basés sur la blockchain en 2015. Cette année, la société a pu se rallier à 6,8% dans les échanges avant commercialisation après avoir dépassé les prévisions et les estimations de revenus. De plus, DocuSign a conclu un partenariat avec Salesforce, permettant aux entreprises utilisant Slack d’accéder plus facilement à leurs services. Avec de plus en plus d’aspects de la vie numérisés, l’activité de signature électronique devrait prendre un essor considérable.

International Business Machines Corp.

Bien qu’International Business Machines (IBM) ait eu du mal à dépasser ses concurrents ces dernières années, c’est l’une des entreprises les plus en vue à investir dans la technologie blockchain. Une application de l’impact d’IBM est son assistance aux entreprises qui renforcent les réseaux de la chaîne d’approvisionnement, ce qui a perturbé l’économie américaine ces derniers mois, en particulier avec les interruptions liées au COVID-19. Cependant, les choses semblent positives alors qu’IBM prend des mesures plus importantes pour relancer sa croissance. Par exemple, il a acquis la société de logiciels et de technologie Red Hat pour 34 milliards de dollars en 2018, et il continue de croître à un rythme soutenu. Cela lui offre de nombreuses opportunités de ventes croisées avec ses entreprises clientes.

Riot Blockchain Inc.

Pour ceux qui cherchent à investir dans une société minière, elle ne devient pas plus grande que Riot Blockchain Inc. Il s’agit d’une société minière à grande échelle en pleine expansion aux États-Unis qui se concentre sur l’augmentation du taux de hachage et de la capacité des infrastructures avec une efficacité élevée. Riot a déployé environ 27 270 mineurs et affiche un taux de hachage de 2,8 EH/S. Rien qu’en octobre 2021, ils ont pu produire 464 Bitcoins, soit une augmentation d’environ 257% par rapport à sa production en 2020, ce qui en fait l’une des entreprises leaders du secteur.

La blockchain pourrait certainement devenir une partie importante de nombreuses autres industries au cours des prochaines années, il est donc temps d’investir. Pour les dernières nouvelles sur la crypto et la finance, consultez notre site Web sur BTC Wires.

Clark

Chef de la technologie.