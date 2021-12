Lancement réussi du télescope spatial James Webb de la NASA dans l’espace

Tôt le matin de Noël, le nouvel observatoire spatial révolutionnaire de la NASA, le télescope spatial James Webb, s’est lancé avec succès dans l’espace après avoir décollé au sommet d’une fusée européenne Ariane 5 depuis l’Amérique du Sud. Le lancement marque le début de l’une des missions de la NASA les plus attendues depuis des décennies, un programme qui promet de transformer la façon dont nous étudions les profondeurs les plus profondes de l’Univers.

« D’une forêt tropicale humide au bord du temps lui-même, James Webb commence un voyage vers la naissance de l’Univers », a déclaré Rob Navias, l’annonceur de la NASA sur le livestream de l’agence, lors du décollage.

Bien que le voyage initial dans l’espace ait pu être un succès, il reste un voyage risqué pour le télescope spatial James Webb, également connu sous le nom de JWST. Au cours du mois prochain, le vaisseau spatial se rendra à son emplacement final à 1 million de kilomètres de la Terre. En cours de route, le vaisseau spatial se déploiera et se remodelera lentement pour atteindre sa configuration finale, un processus absolument nécessaire pour que le télescope puisse observer le cosmos. Il y a des centaines d’étapes impliquées et de nombreux moments où un mauvais déploiement pourrait mettre en péril l’ensemble de la mission.

si tout fonctionne, JWST deviendra l’un des outils les plus importants que nous ayons jamais eu

Mais si tout fonctionne, JWST deviendra l’un des outils les plus importants que nous ayons jamais eu pour scruter les recoins lointains de l’espace. Avec un miroir plaqué or de 21 pieds ou 6,5 mètres de large, JWST sera capable de collecter la lumière infrarouge des galaxies qui ont traversé 13,6 milliards d’années-lumière à travers l’espace et le temps. Ainsi, lorsque JWST verra ces amas distants, il les verra tels qu’ils étaient il y a 13,6 milliards d’années, juste après la naissance de l’Univers tel que nous le connaissons. Les astronomes pensent que le Big Bang, qui a déclenché l’expansion de notre Univers, s’est produit il y a 13,8 milliards d’années.

En plus de cela, JWST observera tous les types d’objets cosmiques que nous pouvons voir, des mondes extraterrestres lointains et des trous noirs, des galaxies, des supernovae et des collisions violentes entre étoiles denses. Et peut-être verrons-nous des choses auxquelles nous ne nous attendions pas en cours de route. « Nous allons, sans aucun doute, voir des surprises… dont nous ne pouvons que rêver pour le moment », a déclaré à The Verge Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA.

Le premier aperçu du télescope spatial James Webb lors du lancement.

JWST est souvent considéré comme le successeur du télescope spatial Hubble, qui orbite autour de la Terre depuis 1990. Cependant, le miroir de JWST éclipsera le miroir de Hubble, qui ne mesure que 2,4 mètres de large. Cet observatoire de nouvelle génération promet d’être 10 à 100 fois plus sensible que Hubble et beaucoup plus capable de capter des objets lointains et faibles. Pour souligner les capacités impressionnantes de JWST, la NASA affirme que le télescope serait capable de capter la lumière infrarouge émise par un bourdon situé à distance de la Lune.

Les astronomes ont rêvé des capacités de JWST au cours des deux dernières décennies et demie, mais transformer ces rêves en réalité a été un processus épuisant. Les scientifiques ont officiellement proposé un télescope spatial infrarouge massif en 1996, et les premiers ingénieurs de mission espéraient lancer un tel observatoire dès 2007 pour un prix aussi bas que 1 milliard de dollars. Cependant, la création du vaisseau spatial a pris beaucoup plus de temps et d’argent que prévu. JWST a raté une date de lancement cible après la suivante, tandis que son budget gonflait de milliards de dollars. Le Congrès a même tenté d’annuler le projet à un moment donné en raison de la hausse des coûts, mais a accepté de continuer à financer la mission si la NASA s’en tenait à un plafond de 8,8 milliards de dollars. Cependant, la NASA a raté cela et le coût total de la mission s’élève désormais à 9,7 milliards de dollars.

Les astronomes ont rêvé des capacités de JWST au cours des deux dernières décennies et demie

En fin de compte, JWST est devenu connu pour son retard constant, avec de nombreux tests et incidents de construction sur la route de son lancement. Mais après tous les retards, le travail acharné et les leçons apprises, JWST est finalement arrivé sur son site de lancement en Guyane française en octobre, voyageant en bateau depuis la Californie, où il subissait les derniers tests sur le site de son entrepreneur principal Northrop Grumman. Cependant, les mésaventures ont suivi le télescope en Amérique du Sud. Alors que les ingénieurs préparaient le télescope pour le lancement, une pince tenant JWST s’est cassée et a envoyé des vibrations à travers le véhicule. Et jusqu’au lancement, le personnel navigant travaillait sur un problème de communication avec les systèmes au sol qui ont pris en charge le vol.

Après tous ces maux de tête et ces tensions, JWST a miraculeusement atteint l’espace en un seul morceau ce matin. Mais le travail du télescope ne fait que commencer. JWST a dû voler dans l’espace plié, car il est trop massif pour tenir sur n’importe quelle fusée existante dans sa forme finale. La NASA et l’Europe ont convenu de faire voler JWST sur la première fusée Ariane 5 d’Arianespace au début des années 2000, citant la fiabilité du véhicule. Bien qu’Ariane 5 mesure près de 18 pieds ou 5,4 mètres de large, elle n’était toujours pas assez grande pour transporter JWST dans l’espace complètement déployé.

Maintenant, une longue liste de déploiements est en magasin pour le télescope. JWST a déjà déployé son panneau solaire afin d’obtenir de l’énergie du Soleil, et demain, il déploiera son antenne à haut gain pour communiquer avec la Terre. Après cela, le télescope déploiera lentement divers faisceaux et structures, reconfigurant sa forme afin qu’il puisse observer la lumière infrarouge de l’Univers lointain. Son déploiement le plus crucial est peut-être son pare-soleil, composé de cinq fines couches d’un matériau appelé Kapton. Pour voir en lumière infrarouge, JWST doit rester incroyablement froid. Le pare-soleil est essentiel pour absorber la chaleur de notre soleil, permettant à JWST de rester glacial à -370 degrés Fahrenheit. Le déploiement du bouclier doit être parfait pour garantir le succès de la mission.

Une fois cela terminé, JWST déploiera entièrement son miroir principal, qui devait également se lancer dans l’espace plié. Le test final aura lieu dans environ 29 jours à partir d’aujourd’hui, lorsque JWST tirera ses propulseurs embarqués et se mettra sur son orbite finale à 1 million de kilomètres de la Terre. Là, il vivra le reste de sa vie, toujours pointé loin du Soleil, jusqu’à ce qu’il tombe à court de carburant dans cinq ou dix ans.

Même si toutes ces étapes se déroulent bien, il faudra un certain temps avant que la science de JWST ne commence. Tout d’abord, il doit refroidir à des températures cryogéniques, puis les scientifiques devront tester tous les instruments de JWST pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement. Une attente d’environ six mois est prévue, mais si nous avons de la chance, les premières images incroyables de JWST pourraient être disponibles cet été. La NASA ne dira pas quelles seront ces premières images, mais elles promettent d’être époustouflantes.

« Nous voulons surprendre le monde avec ce que ces images vont être », a déclaré à The Verge Amber Straughn, scientifique adjointe du projet JWST au Goddard Space Flight Center de la NASA. «Et ces premières images scientifiques, bien sûr, sont considérées comme des images magnifiques, époustouflantes et étonnantes. Et moi-même, j’ai hâte de voir ce qu’ils sont et de voir à quoi ils ressemblent.

Développement…