Lancements de maisons neuves à Pune en hausse de 26,3% au premier semestre 2021, ventes en baisse de 20,6% en glissement annuel: rapport

Le lancement de nouvelles propriétés résidentielles à Pune a connu une croissance de 26,3% en glissement annuel au cours du premier semestre 2021 malgré une baisse des ventes de près d’un cinquième à la suite de la pandémie de Covid-19, montrant l’optimisme des développeurs, selon un rapport par PropTiger.com.

Le nombre total de nouveaux lancements dans la ville au cours de la période janvier-juin 2021 s’élevait à 12 558 unités, soit 26,3 % de plus que les 9 944 unités dévoilées au cours de la même période de 2020.

D’autre part, les ventes de propriétés résidentielles à Pune ont baissé de près de 20,6 % en glissement annuel (YOY) au premier semestre 2021 à 16 220 unités. Au total, 20 431 unités ont été vendues au cours de la période janvier-juin 2020.

Dans son rapport trimestriel Real Insight (Résidentiel) – avril-juin 2021, PropTiger a signalé que 2 810 unités ont été lancées au deuxième trimestre, en hausse de 125 % par rapport aux 1 251 unités de l’année précédente.

On peut noter ici que le premier et le deuxième trimestre de 2021 ont vu plus de lancements de propriétés résidentielles à Pune par rapport aux périodes correspondantes de l’année dernière.

Les ventes totales de la ville s’élevaient à 2 495 unités, enregistrant une baisse de 49 % en glissement annuel.

Commentant la même chose, Mani Rangarajan, COO du groupe, Proptiger.com, Housing.com & Makaan.com, a déclaré : « Notre recherche et notre analyse de marché indiquent un mouvement à la hausse de la demande dans le secteur immobilier. Les propriétés résidentielles sont devenues abordables car les intérêts sur les prêts immobiliers restent bas et les prix sont assez stables depuis de nombreuses années maintenant. »

«Même si nous gardons de côté le facteur d’abordabilité, il y a une envie croissante parmi les acheteurs potentiels de posséder une propriété car la culture du travail à domicile va rester dans un avenir proche et COVID a conduit à l’importance de l’accession à la propriété. Tous ces facteurs et la reprise rapide des activités économiques contribuent à la croissance du segment résidentiel », a ajouté Rangarajan.

MARCHÉ RÉSIDENTIEL DE PUNE AU T2 2021

Le marché résidentiel de Pune avait été l’un des marchés les plus performants au cours des trois premiers mois de 2021. Cependant, à l’instar de la ville voisine de Mumbai, ici aussi, le rythme de la reprise a été touché par la deuxième vague du trimestre suivant. La demande à Pune a été la plus touchée parmi les huit premières villes au deuxième trimestre 2021.

Avec le lancement de 2810 unités, la ville a enregistré une croissance de 125 % des nouveaux lancements au T22021 sur une base annuelle. Cependant, l’offre a baissé de 71 pour cent par rapport au trimestre précédent.

Sur l’offre totale, la plupart des unités lancées étaient vendues dans la fourchette de prix de Rs 45 à 75 lakh, représentant près de 62% du gâteau total, suivies des projets dont le prix est inférieur à Rs 45 lakh avec une part de 25%.

L’essentiel de l’offre neuve de ce trimestre a été concentré dans les localités périphériques de Mahalunge, Ravet, Dhayari et Yewalewadi. Ces micro-marchés représentaient ensemble 68 pour cent du total des nouveaux lancements.

En termes de configuration, 72 % des unités lancées étaient de configuration 2 BHK, suivies de 3 BHK, qui détenaient une part de près de 19 %. L’accent mis par les développeurs sur des configurations plus importantes s’explique par l’évolution des préférences des acheteurs, car de nombreuses organisations continuent de travailler à domicile dans le scénario actuel.

Au cours du trimestre, les huit premières villes ont connu une nouvelle offre à hauteur de 21 840 unités, soit une augmentation de 74% par rapport à avril-juin 2020, complètement délavée. Cependant, par rapport au trimestre précédent, la nouvelle offre a diminué de 59. pour cent.

En comparaison semestrielle, les nouveaux lancements dans les huit premières villes ont augmenté de manière significative de 55 % au premier semestre 2021 par rapport à la même période en 2020. Le nombre total de nouvelles unités lancées au cours des six premiers mois de 2021 s’élevait à 74 876 unités.

Les ventes totales de la ville s’élevaient à 2 495 unités, soit une baisse de 49% par rapport à la même période de l’année précédente. Il s’agit de la plus forte baisse enregistrée au cours du trimestre parmi les principales villes. Sur une base trimestrielle, la baisse a été de 82 % sur la période janvier-mars.

Pourtant, Pune a enregistré le troisième volume de ventes parmi les grandes villes, mené par Mumbai et Delhi NCR. Comme à Mumbai, la remise des réductions de droits de timbre, l’augmentation des infections et le verrouillage ont eu une incidence importante sur la demande à Pune.

Près de 53 pour cent des ventes totales ont été enregistrées dans les projets dont le prix est inférieur à Rs 45 lakh, suivis par des unités dans la fourchette de prix de Rs 45 à 75 lakh avec une part de 35 pour cent. Seulement 12% des ventes étaient concentrées dans une fourchette de prix de plus de Rs 75 lakh.

Les localités périphériques de Ravet et Tathawade dans la région du PCMC et le hub informatique de Hinjewadi à Pune South ont été les micro-marchés clés qui ont connu une demande maximale au cours du trimestre avril-juin 2021.

Ravet et Tathawade ont enregistré des ventes maximales dans la fourchette de prix de Rs 45 à 75 lakh, alors que la traction majoritaire à Hinjewadi était dans la fourchette de prix inférieure à Rs 45 lakh.

La configuration 2 BHK était la plus préférée parmi les acheteurs, avec près de 58 % de part, suivie de 1 BHK avec 28 % de part.

Le deuxième trimestre de 2021 a vu les ventes résidentielles primaires dans les huit premières villes à hauteur de 15 968 unités seulement, enregistrant une baisse de 16% par rapport au deuxième trimestre 2020 et une baisse énorme de 76% par rapport au trimestre précédent de 2021. .

En comparaison semestrielle, les ventes résidentielles ont enregistré une contraction de 7 % par rapport à la même période l’an dernier, avec près de 82 144 unités vendues au premier semestre 2021 contre 88 593 unités au premier semestre 2020.

PUNE : PERSPECTIVES POUR LE S2 ET AU-DELÀ

Selon les indications, le marché de Pune devrait rebondir au second semestre de l’année civile. Historiquement, la seconde moitié de l’année a été bonne pour le marché immobilier.

Même pendant la pandémie de 2020, les marchés étaient en hausse au deuxième semestre 2020, grâce aux réductions des droits de timbre de septembre 2020 à mars 2021 par les gouvernements des États et au soutien politique favorable du gouvernement central.

