Lancer Capital acquiert une franchise dans la ligue T20 des EAU

Lancer Capital a acquis une franchise dans la ligue UAE T20. Cette annonce marque l’incursion de Lancer Capital dans le cricket. Avie Glazer, président de Lancer Capital, est propriétaire de l’équipe de la Ligue nationale de football Tampa Bay Buccaneers et il est également coprésident de Manchester United depuis 2005. « Notre partenariat avec Lancer Capital nous permettra de combiner les fans des deux sports largement suivis – le football et le cricket – d’une manière jamais pratiquée auparavant », a déclaré Mubashshir Usmani, secrétaire général de l’Emirates Cricket Board.

«Nous sommes extrêmement heureux qu’un propriétaire de sport légendaire comme Avie Glazer ait choisi de s’associer à la UAE T20 League. Il s’agit d’un coup de pouce retentissant à l’opportunité unique que la ligue UAE T20 offre aux propriétaires d’entreprises sportives expérimentés et établis », a ajouté Usmani.

Pour Khalid Al Zarooni, président de la UAE T20 League et vice-président de l’Emirates Cricket Board, avoir un partenaire comme Glazer qui a investi dans des propriétés sportives avec une perspective d’investissement à long terme témoigne de la force du modèle commercial de la UAE T20 League et de ses proposition de valeur à ses parties prenantes. Le partenariat est une ode aux Émirats arabes unis en tant que destination de choix pour les événements sportifs mondiaux, a déclaré Zarooni.

La UAE T20 League est un tournoi de cricket professionnel au format T20 basé sur une franchise avec six équipes de franchise en compétition dans un événement de 34 matchs. UAE T20 League, sanctionnée par Emirates Cricket Board, se tiendra chaque année. Le diffuseur indien Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) a acquis les droits de diffusion de la UAE T20 League pour 10 ans. « UAE T20 promet d’être un événement de classe mondiale qui transformera la croissance du cricket dans les Emirats », a déclaré Glazer.

