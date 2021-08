Lancer de sorts Xbox, PC Shooter dans la fosse Wow à GamesCom

Capture d’écran : Jeux humbles

Les fans de jeux de tir à la première personne rapides qui vous envoient au-delà du plan terrestre pour assassiner des démons tandis que du heavy metal joue en arrière-plan devraient être piqués par une certaine sortie à venir. Non, non, pas un autre Doom. Nous parlons d’un jeu indépendant appelé Into the Pit, qui a l’air absolument banal. Microsoft a présenté un premier aperçu de son flux Gamescom plus tôt dans la journée.

Voyez comment les bananes par vous-même :

Dans la fosse, vous incarnez un mystique itinérant à la recherche du « pouvoir occulte ». L’un de vos cousins ​​tombe sur un portail démoniaque dans un village délabré et lointain envahi par des horreurs surnaturelles. Les communiqués de votre cousin, autrefois fréquents, s’arrêtent. Alors évidemment, il faut aller vérifier les choses.

Bien que les détails sur Into the Pit soient actuellement minces, la configuration est claire : vous plongez dans ce portail démoniaque. Plutôt que d’ennuyer les vieilles armes, vous lancez des sorts. Pendant que vous explorez, vous pouvez sauver des villageois capturés, qui construiront ensuite la ville et ouvriront divers magasins. Vous pouvez encore mélanger et assortir vos déverrouillages et mises à niveau permanents pour personnaliser la façon dont le donjon se manifeste lors de chacune de vos courses.

Oui, “fonctionne”. C’est vrai: c’est un roguelike… avec des inspirations Doom manifestement apparentes – de la musique lourde de shred au mouvement vif en passant par le truc de “tuer des démons” – écrit sur sa manche. Inscrivez-moi le diable. (Mon éditeur a également suggéré que le jeu avait des vibrations Hexen et Heretic. J’admets que je n’y ai pas joué, mais ils ont l’air cool, et l’association pourrait enflammer ceux qui y ont joué.)

Les dernières années n’ont pas manqué de formidables roguelikes, mais la plupart des meilleurs, qu’il s’agisse des horreurs infernales de Dead Cells ou des frissons divins d’Hadès, sont des jeux d’action à la troisième personne. Je suis curieux, excité même, de voir comment un roguelike de tir à la première personne serré joue.

Into the Pit est prévu pour une sortie le 19 octobre sur Xbox One et PC, et sera lancé dans le cadre de la bibliothèque Xbox Game Pass.