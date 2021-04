Lancer la couverture GAIL avec «hold»; TP basé sur SOTP de Rs 145

Les clients industriels pourraient améliorer leur économie de 5 à 13,5%, entraînant une certaine hausse du volume de transport et d’échange.

Le transport est sur le point de connaître une forte croissance de la disponibilité du gaz le long des nouveaux pipelines et des tarifs unifiés. L’inclusion de Natgas sous la TPS devrait avoir un faible impact positif sur le volume, mais les réductions des tarifs de transport, l’offre excédentaire de pétrole et le prix plancher du gaz domestique sont des vents contraires. Un pipeline considérable. InvIT pourrait donner une hausse des actions de 20%, mais semble peu probable. Nous voyons une hausse limitée sans autre rallye du brut et nous amorçons à Hold, PT basé sur le SOTP de Rs 145 notant <10% ROCE sur FY21-24E.

7,5% vol Cagr en transmission au cours des FY21-24E, le ROCE restera inférieur à 10%. Nous prévoyons une croissance cumulative des volumes de 26 mm / j sur une base faible pour l’exercice 21E, tirée par les engrais, le raffinage et le CGD le long de ses nouveaux oléoducs. Avec des tarifs susceptibles d’être abaissés d’environ 5% (calcul) pour tenir compte de la baisse du taux d’imposition des sociétés, le ROCE du segment restera à un chiffre.

La volatilité du trading pourrait réduire, les domgas de RIL un risque. Les usines d’engrais du SOE relancées pourraient consommer 10 mm / j de GNL américain d’ici FY24E, ce qui réduirait la volatilité des bénéfices commerciaux. Mais les usines d’engrais pourraient trouver le gaz domestique de RIL-BP moins cher si les futures ventes aux enchères de gaz étaient évaluées à une pente raisonnable par rapport au brut posant un risque pour les volumes de GNL américains de Gail. Vents contraires à la rentabilité pour le secteur des polymères. La Chine vise à accroître son autosuffisance en polyéthylène (PE) en ajoutant 20% de la capacité mondiale actuelle sur CY21-23E, ce qui pèsera probablement sur le prix du PE. L’assèchement des nouveaux investissements dans le GNL au cours des 16e et 17e CY et les retards de construction liés à Covid devraient renforcer le prix du GNL au-dessus du 22e et 22e CY, ce qui entraînera probablement un ralentissement de la rentabilité du PE. Rentabilité du GPL soutenue, prix plancher sur vent de face du gaz domestique. La faiblesse des prix intérieurs du gaz et la remontée du brut soutiennent la rentabilité. Un plancher réglementé du prix du gaz domestique est un risque majeur.

Amélioration limitée de l’inclusion du gaz naturel sous la TPS. Les segments de la transmission et de la production de GPL de GAIL pourraient réclamer ~ 3,5 milliards de roupies (calc) de crédit de taxe sur les intrants échoué aujourd’hui, mais sont susceptibles de les transmettre aux clients.

Un pipeline important, InvIT, pourrait réévaluer le stock. L’invIT proposé pourrait réévaluer le multiple de valorisation des activités de transport de 6,5x à 9x, augmentant la juste valeur de GAIL de 20% (Rs 30 / sh) à condition que des actifs importants soient transférés. Mais une petite offre semble probable étant donné que trois pipelines contribuent à 70% des revenus.

