Lancer la monétisation de l’or – The Financial Express

Cependant, en raison du nombre limité de centres de collecte et de test de pureté, en particulier dans les zones rurales de l’Inde, et la réticence des femmes au foyer à faire fondre leurs bijoux, ont freiné l’attrait du GMS.

Les régimes NDA dirigés par le BJP sous la direction d’Atal Bihari Vajpayee et de Narendra Modi ont cherché à mettre en circulation l’énorme quantité d’or, estimée à 24 000 à 25 000 tonnes, auprès des ménages et des organisations caritatives et religieuses du pays. Ce sont des actifs inactifs qui ne rapportent aucun revenu aux détenteurs, mais le pays supporte une énorme charge de balance des paiements en raison de l’importation de ce métal précieux ; les importations au cours des 10 premiers mois de cette année ont été estimées à 762 tonnes. Pour mobiliser cet actif inutilisé, le budget de l’Union pour 1999-2000 a proposé le Gold Deposit Scheme. Le Premier ministre Modi a lancé trois initiatives liées à l’or en 2015, y compris le programme de monétisation de l’or qui a remplacé le GDS (de 1999).

Les résultats souhaités de GDS et GMS, cependant, ont été décevants. Le gouvernement n’a récolté que deux tonnes d’or entre 1999 et 2005. GMS a connu une nette amélioration en obtenant 21 tonnes au cours des quatre années suivant son lancement. Le gouvernement étudie actuellement de nouvelles propositions avant de finaliser sa prochaine série de changements pour améliorer le fonctionnement du système de monétisation, selon FE. Cela inclut la possibilité d’exonérer les dépôts effectués dans le cadre du GMS de la taxe sur les produits et services pour le rendre plus attrayant. Actuellement, les intérêts perçus sur les dépôts d’or sont exonérés de l’impôt sur les plus-values, de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur le revenu. L’intérêt annuel est de 2,5%, selon la durée des dépôts. Les personnes souhaitant déposer de l’or dans des banques jusqu’à 50-100 grammes chacune ne peuvent se voir poser aucune question par le fisc.

GMS, et GDS avant lui, n’a pas répondu aux attentes ; l’intention initiale derrière ces programmes ne s’est pas traduite par les bonnes incitations pour enthousiasmer les citoyens à déposer leur or auprès des banques. Le budget 1999-2000 a proposé que ces déposants reçoivent des certificats ou des obligations portant intérêt, qui, à l’échéance, peuvent être récupérés en or. Malheureusement, cette intention n’a pas été correctement reflétée dans la politique. GMS n’a pas amélioré les choses car les règles stipulaient que les bijoux déposés dans les banques (une fois leur pureté vérifiée) seraient fondus et convertis en lingots ou en pièces de monnaie. Cependant, en raison du nombre limité de centres de collecte et de test de pureté, en particulier dans les zones rurales de l’Inde, et la réticence des femmes au foyer à faire fondre leurs bijoux, ont freiné l’attrait du GMS.

GMS peut changer la donne si l’idée originale derrière le programme – permettre aux gens de récupérer leur or à l’échéance – est reflétée dans la politique. Et si les banques acceptaient de l’or sous forme non ornementée des déposants sans limite pendant une période minimale de 3 à 10 ans sans attirer l’attention des autorités fiscales ? Les banques doivent déposer 50 % de leurs dépôts d’or auprès de la RBI et peuvent vendre le solde pour lever des ressources pour faire des avances.

Supposons que les banques acceptent 100 tonnes, dont la moitié est vendue. Le produit de la vente de 50 tonnes et les intérêts sur celui-ci seront supérieurs aux intérêts payables à 2,5% aux déposants dans GMS. Le spread peut être une source de revenus récurrents pour les banques. Le rachat des dépôts d’or peut alors être pris en charge en acceptant de nouveaux dépôts d’or sans ornement. Il représente une situation gagnant-gagnant pour les déposants individuels, les banques et l’économie, car un actif inactif entre en circulation.

