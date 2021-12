LANCET PAPER RÉVÈLE QUE LES VACCINÉS PERPÉTUENT LA PANDÉMIE

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Selon un article du journal médical Lancet, ceux qui ont reçu les vaccins COVID-19 sont ceux qui continuent de perpétuer l’escroquerie. Comme nous l’avons déjà noté, les personnes atteintes du scariant omicron sont presque toutes des personnes entièrement vaccinées et 1/3 d’entre elles ont reçu les injections de rappel.

Une nouvelle lettre du chercheur Günter Kampf qui a été publiée dans The Lancet souffle quelques trous majeurs dans le récit traditionnel de l’injection de COVID. L’un des plus gros trous est dans le récit affirmant que les «vaccins» vont arrêter le canular pandémique. Selon Kampf, la pertinence épidémiologique des personnes entièrement vaccinées « augmente », sur la base des dernières données. Au mieux, les jabs n’offrent aucune protection. Au pire, ils rendent les personnes qui les prennent plus sujettes à des effets négatifs sur la santé, y compris la mort.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Selon l’article du Lancet, il semble y avoir une plus grande propagation de la maladie et de la mort parmi ceux qui se sont fait vacciner conformément aux directives du gouvernement par rapport à ceux qui ont laissé leur système immunitaire seul pour combattre les maladies naturellement. Et c’est si ce vaccin est vraiment un vaccin. Il ne suit pas les définitions de « vaccin » et est plutôt une thérapie génique.

Les injections d’ARNm COVID-19 ne sont légalement pas des vaccins

« Au Royaume-Uni, il a été décrit que les taux d’attaque secondaire parmi les contacts familiaux exposés à des cas index entièrement vaccinés étaient similaires à ceux des contacts familiaux exposés à des cas index non vaccinés (25 % pour les vaccinés contre 23 % pour les non vaccinés) », écrit Kampf. « [Twelve] des 31 infections chez les contacts familiaux entièrement vaccinés (39 %) provenaient de cas index entièrement vaccinés liés épidémiologiquement. La charge virale maximale ne différait pas selon le statut vaccinal ou le type de variante.

En Allemagne, ajoute-t-il, le taux de covid symptomatique chez les vaccinés est en augmentation. En juillet, il était d’environ 16,9% chez les patients de 60 ans et plus. Au 27 octobre, ce chiffre avait grimpé à 58,9%, « fournissant des preuves claires de la pertinence croissante des personnes entièrement vaccinées en tant que source possible de transmission ».

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont récemment annoncé que quatre des cinq principaux comtés avec le pourcentage le plus élevé de la population entièrement vaccinée (84,3 à 99,9%) sont des comtés à transmission « élevée », selon un rapport de Natural News.

On nous ment et cela devient assez évident pour quiconque y prête attention. Restez vigilant et conscient de ce qui se passe autour de vous. Ne dépassez jamais ceux qui mentiraient abondamment pour vous amener à prendre une photo en fonction de leur ordre du jour.

Lire la suite @ SHTFPlan.com