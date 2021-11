Lanceurs d’alerte Torpedo Facebook et Pfizer : qui est le prochain ?

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds :

Si la dépendance totale de l’Amérique vis-à-vis des bénéfices des entreprises et des bulles boursières/du logement est très bien parce que les bulles continuent de gonfler, il ne reste plus que pourrir.

Cela devient une histoire de routine : un lanceur d’alerte émerge avec une documentation abondante, révélant la pourriture éthique / managériale au sommet des icônes Corporate America. Récemment, c’est Facebook qui s’est révélé consacrer beaucoup plus de ressources à masquer la ruse des entreprises qu’à améliorer les problèmes éthiques et de qualité de longue date.

Maintenant, c’est le traitement rapide et lâche de Pfizer de protocoles soi-disant rigoureux qui a été abondamment documenté. Le prestigieux British Medical Journal (BMJ) a déclaré que le dénonciateur avait fourni « au BMJ des dizaines de documents internes à l’entreprise, des photos, des enregistrements audio et des e-mails ». Enquête du BMJ : un chercheur dénonce les problèmes d’intégrité des données dans l’essai du vaccin de Pfizer.

Le but du jeu rapide et lâche est de maximiser les profits indépendamment de tout autre facteur. Et tandis que les entreprises existent pour maximiser les profits, la tendance dans les entreprises américaines est de tout sacrifier pour maximiser les profits et garder les eaux usées putrides cachées aux régulateurs, aux médias et au public.

Il ne s’agit pas de profit, il s’agit de cacher la pourriture qui s’est infiltrée dans tous les coins et recoins des entreprises américaines. Le fondement des valorisations extrêmes du marché boursier sont les bénéfices des entreprises, et la bulle boursière est désormais le fondement précaire de l’ensemble de l’économie américaine : si la bulle éclate, tout le monde sait que l’économie et le système financier vont tous les deux s’effondrer.

La stratégie d’entreprise habituelle – diffamer le dénonciateur et souffler de la fumée pour couvrir la pourriture – perd de son attrait lorsque la pourriture est documentée par des notes de service internes, des enregistrements, etc. Il est difficile pour les laquais de Corporate America de rejeter le British Medical Journal comme un autre média de « fake news », surtout avec toute la documentation maintenant rendue publique.

Perdue dans l’obsession de profiter et de cacher la pourriture est la notion que les entreprises ont des responsabilités envers le public et leurs clients/utilisateurs, pas seulement envers les gestionnaires et les actionnaires avides. Ces responsabilités ont été jetées dans le fossé boueux.

Les règlements n’existent que de nom en Amérique. Corporate America joue selon ses propres règles. Corporate America n’est plus réglementé de manière conséquente, comme le révèle la liste des actions de Pfizer :

— Participants placés dans un couloir après l’injection et non surveillés par le personnel clinique

— Manque de suivi en temps opportun des patients ayant subi des événements indésirables

— Les écarts de protocole ne sont pas signalés

— Les vaccins ne sont pas conservés à des températures appropriées

— Échantillons de laboratoire mal étiquetés, et

— Ciblage du personnel de Ventavia pour signaler ce type de problèmes.

Le dernier élément apparaît dans pratiquement tous les cas de dénonciateur : l’entreprise ne se précipite pas pour résoudre ses problèmes éthiques et de qualité flagrants, elle se précipite pour faire taire le dénonciateur et « gérer le récit » pour protéger ses précieux profits. Peu importe que le public paie le prix des entreprises qui disent une chose et en font une autre, pour cacher ce qu’elles n’osent pas laisser les régulateurs, les utilisateurs, les clients et les patients apprendre leurs pratiques et leurs objectifs à huis clos.

La première directive de Corporate America est de cacher la pourriture qui imprègne toute l’entreprise, en commençant par le sommet.

Nous ne devrions pas être trop surpris que Corporate America soit pourri jusqu’à la moelle – tout le statu quo est pourri jusqu’à la base. L’éthique et les réglementations sont des désagréments à contourner, et si un régulateur aléatoire surprend des initiés en flagrant délit, la société paie une amende sans conséquence puis retourne à BAU – comme d’habitude, pourri jusqu’à la moelle.

Tout citoyen désireux d’être bien informé aurait intérêt à lire attentivement ce rapport : Enquête du BMJ : un chercheur dénonce les problèmes d’intégrité des données dans l’essai du vaccin de Pfizer.

Comme documentation supplémentaire, je suis honoré de partager une base de données remarquable sur les amendes et les règlements d’entreprise du début des années 1990 à nos jours, compilée par Jon Morse. Voici la description de Jon de son projet d’assembler une liste complète de toutes les amendes et règlements d’entreprise qui peuvent être vérifiés par les reportages des médias :

«Cette feuille de calcul contient toutes les amendes/règlements d’entreprise sur lesquels j’ai pu trouver des articles sourcés, principalement dans la période des années 1990 à aujourd’hui (avec quelques années 80 et 70). C’est de loin la liste la plus complète de telles choses en ligne. Au moins que j’ai pu trouver, parce que l’absence de liste décente est ce qui m’a fait commencer à compiler cette liste en premier lieu.

Ce qui est remarquable, c’est le grand nombre de violations des lois et règlements par les entreprises– des milliers et des milliers, dont la grande majorité s’est produite depuis que les bénéfices des entreprises ont commencé leur incroyable ascension au début des années 2000 – et la liste de ceux qui paient des centaines de millions de dollars d’amendes et de règlements, qui se lit comme un qui est qui de Corporate America et Top 100 Global Corporations.

Je vous encourage à ouvrir l’un des trois onglets alphabétiques au bas de la feuille de calcul sur Google Docs et faites défiler vers le bas pour trouver votre entreprise super-rentable préférée.

Bon nombre d’entre eux ont une longue liste d’amendes et de règlements, et bon nombre des amendes dépassent 100 millions de dollars. Beaucoup sont pour la fixation flagrante des prix des cartels, la non-divulgation des dangers des médicaments fortement promus par l’entreprise, la destruction de documents pour contrecarrer une enquête sur des actes répréhensibles, etc.

En d’autres termes, il ne s’agissait pas de coups de poignet pour des oublis mineurs de réglementations complexes— ce sont des violations flagrantes des lois fondamentales du pays.

Jon a offert ce commentaire sur le glissement de Corporate America au fond du cloaque moral :

« Avec l’augmentation de la concentration de la richesse, il y a eu une culture d’idolâtrie de la richesse, un exemple est la façon dont les procureurs ne jugent plus approprié de mettre les banquiers et les PDG en prison. Je pense qu’un effet secondaire du changement de culture a été une volonté accrue d’enfreindre la loi pour augmenter les profits.

