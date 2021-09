Lancez le Mois du patrimoine hispanique en célébrant ces stars du gala du Met

in

Avec le Met Gala et le début du Mois du patrimoine hispanique dans la même semaine, les stars se sont véritablement alignées… sur le tapis rouge.

Le lundi sept. Le 13 décembre, des célébrités de tous les coins de l’industrie étaient en force sur les marches du Metropolitan Museum of Art en l’honneur de la plus grande soirée de la mode. Avec des noms de mégawatts comme Jennifer Lopez, Rosalie, Camila Cabello et Maluma posant sur le tapis, la puissance Latinx a occupé le devant de la scène.

Il ne manquait certainement pas Lopez, huit fois invité au Met Gala, qui sait indéniablement travailler le tapis rouge. La star aux multiples traits d’union avait tous les yeux rivés sur elle alors qu’elle canalisait l’ouest dans une robe Ralph Lauren surmontée d’une cape et d’un chapeau en fourrure synthétique.

À l’autre extrémité du spectre, sa co-star de Marry Me Maluma incarnait la version glamour de Versace d’un cow-boy en cuir rouge de la tête aux pieds agrémenté des clous dorés signature de la marque.