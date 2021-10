Lancez une saison effrayante avec Very Little Nightmares pour Android

Saviez-vous qu’il n’y a actuellement AUCUNE catégorie ou option de recherche spécifiquement pour les jeux d’horreur dans le Play Store ? C’est un la criminalité, surtout en ce mois le plus impie de l’année. Ici, j’essaie de draguer des jeux effrayants de haute qualité, et le Play Store n’aide pas. Heureusement, j’ai eu la chance de tomber sur Very Little Nightmares, qui est disponible gratuitement pour les abonnés Play Pass.

Agissant comme une préquelle de Little Nightmares I et II, Very Little Nightmares est le compagnon de poche de la série console/PC originale. Il présente à nouveau Six, la fille à l’imperméable jaune, en tant que protagoniste. Alors que ses cousins ​​​​plus âgés sont souvent comparés aux films d’animation de Tim Burton pour leur style visuel, la version mobile diffère de plusieurs manières notables. Il fait face à une concurrence féroce, mais Very Little Nightmares pourrait valoir la peine d’être classé parmi les meilleurs jeux Android.

On ne sait pas pourquoi ni comment elle est arrivée là, mais Very Little Nightmares (VLM) vous fait guider Six à travers The Nest: un manoir tentaculaire et effrayant plein de toutes les mauvaises choses auxquelles vous pouvez penser. L’atmosphère générale est tout à fait conforme à la série, car le jeu joue le statut de Six en tant que visiteur minuscule et impuissant dans un monde de géants menaçants. Vous n’avez pratiquement aucune capacité autre que marcher, courir, sauter et une fonction d’interaction de base, qui sont toutes accomplies avec de simples tapotements sur l’écran. Les commandes de VLM sont simples et intuitives, et je n’ai eu aucun mal à comprendre comment le jeu se joue.

Les obstacles et les menaces abondent dans ce jeu de cache-cache aux enjeux élevés.

Cependant, j’ai vite trouvé que le jeu demande pas mal de précision quand c’est important. Comme ses prédécesseurs, VLM vous permet de vous frayer un chemin à travers des salles de puzzles basés sur l’environnement. Les obstacles et les menaces abondent, et le sentiment de jouer à travers un jeu de cache-cache à gros enjeux crée une belle atmosphère de tension et de suspense. Contrairement aux entrées précédentes de la série, VLM présente des salles miniaturisées dans une vue de haut en bas, avec des graphismes bien mieux adaptés à la plate-forme mobile.

C’est à la fois un pour et un contre dans mon livre. D’une part, les graphismes conviennent à la plate-forme mobile et ont fière allure en eux-mêmes. D’un autre côté, les grotesques bruts et brutaux des deux premiers jeux ont été une grande partie de ce qui a rendu Little Nightmares si mémorable. Il y a quelque chose de perdu dans les textures ici, étant donné la sensation tactile de Little Nightmares I et II. VLM ne me fait peut-être pas ramper la peau aussi bien qu’il le pourrait, mais il est facile de soutenir que le style de jouet n’aurait pas pu être traduit sur mobile beaucoup mieux qu’il ne l’est déjà.

Les énigmes commencent douloureusement faciles et directes, mais soyez assurés qu’elles finissent par augmenter en difficulté et en obscurité. J’ai dû faire référence à une procédure pas à pas plus d’une fois, ce que j’ai un peu honte de l’admettre. Pour le plus grand plaisir des chasseurs de succès du monde entier, il y a aussi quelques objets de collection supplémentaires cachés qui n’attendent que d’être découverts. De plus, la bande-son et la conception audio contribuent vraiment à une ambiance immersive et effrayante, surtout si vous jouez avec des écouteurs.

Sans réglage de luminosité dans le jeu, Very Little Nightmares est presque impossible à jouer dans des situations bien éclairées.

J’ai eu une bonne expérience en jouant à Very Little Nightmares, mais il me reste encore quelques lenteurs à choisir. Un – et c’est principalement de ma faute – le jeu était impossible à jouer dans des pièces bien éclairées. Il n’y a pas de paramètre dans le jeu pour augmenter la luminosité du jeu ; même sur les paramètres maximum de mon téléphone, je ne pouvais toujours pas voir les parties importantes de nombreux niveaux si je jouais dans un environnement plus lumineux. Vous avez vraiment besoin d’une pièce sombre pour jouer à VLM, ce n’est donc pas le genre de jeu auquel vous voudrez jouer en attendant chez le dentiste.

Deuxièmement, le jeu est très court. Les critiques et les joueurs ont souvent fait pression sur cette plainte contre les deux autres jeux également, donc ce n’est pas nouveau; mais vous pourriez éventuellement jouer à Very Little Nightmares en aussi peu que 1 à 2 heures – 3 si vous prenez vraiment votre temps ou si vous mourez beaucoup. Enfin, j’ai eu beaucoup de mal avec des niveaux qui nécessitaient un timing précis pour certaines actions. Il est facile de manquer des entrées avec les commandes de l’écran tactile, ce qui commence à être trop frustrant lorsqu’il est associé à une marge d’erreur aussi incroyablement petite. De meilleurs joueurs que moi ne luttent peut-être pas avec cela, mais j’ai dû faire rage et faire une pause plus d’une fois.

Tout compte fait, Very Little Nightmares est toujours un jeu merveilleusement conçu et fait un noble effort pour préserver autant que possible les deux premiers jeux. En raison de sa courte durée, je ne suis pas sûr que Very Little Nightmares vaut son prix total de 6,99 $. C’est un coût assez élevé pour un jeu qui ne vous prendra probablement que 1 à 3 heures. Cependant, si vous pouvez le mettre en vente (il a déjà été réduit à 3 $) ou le récupérer gratuitement via Play Pass, alors ce jeu est un excellent rapport qualité-prix et une expérience formidable. C’est un jeu indéniablement parfait à jouer dans l’obscurité de la nuit – de préférence pendant une tempête – pour faire le plein de sensations fortes et de frissons dans la paume de votre main.

Très petits cauchemars

Les imperméables jaunes doivent être maudits. Rien de bon n’arrive jamais aux enfants qui les portent.

Une version miniature de Little Nightmares, ce jeu d’aventure et de puzzle est juste ce qu’il faut d’effrayant, mignon et effrayant. C’est un jeu parfait pour jouer près d’Halloween!