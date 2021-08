Lancez votre karaoké lorsque Let’s Sing 2022 sera lancé sur Switch en novembre

Ravenscourt et Voxler ont annoncé que Chantons 2022, le dernier de la série toujours croissante de jeux vidéo de karaoké Let’s Sing, sera lancé sur Switch et d’autres plateformes en novembre.

Cette dernière offre comprend une bande-son composée de « tubes actuels ainsi que de classiques qui garantissent un souffle du passé ». Les morceaux modernes incluent Stupid Love de Lady Gaga, Monster de Shawn Mendes & Justin Bieber et Ariana Grande’s Positions, tandis que Seven Nation Army de The White Stripes et Everybody de Backstreet Boys (Backstreet’s Back) font partie de la gamme de classiques plus anciens.

L’annonce apporte une liste de fonctionnalités pratiques et des informations sur les modes de jeu. Commençons par cette liste de fonctionnalités, qui détaille comment vous pouvez utiliser un mélange de microphones USB et de smartphones pour commencer la fête :

Caractéristiques:

• Une liste de lecture solide avec 30 succès internationaux et des clips musicaux originaux

• Huit modes de jeu passionnants : Legend, Classic, Mix Tape 2.0, Jukebox, Playlist Creator, Feat., World Contest et Let’s Party

• Chantez en solo ou avec jusqu’à huit joueurs

• Mode de jeu Légende pour les joueurs solo avec 16 challengers, 3 défis de base et une bataille finale contre chaque antagoniste pour atteindre le sommet des charts.

• Nintendo Switch : choisissez entre un maximum de 4 Smartphones, 2 USB-Mics et 1 casque

• Pas de micro à portée de main ? Peu importe – avec l’application Let’s Sing Microphone, vous pouvez transformer votre smartphone en microphone en un rien de temps

• Grimpez dans le classement en ligne et obtenez plus de packs de chansons dans la boutique en ligne comme « Best of 90’s », « Party Classics » et plus encore

Quant à ces modes de jeu ? Vous avez le choix entre plusieurs options, notamment des options de karaoké solo, en ligne et de salon standard :

Modes de jeu:

• Légende : chantez jusqu’au trône du karaoké en mode solo. Attrapez un micro, gagnez des étoiles et battez vos concurrents pour prouver que la vedette est à vous !

• Classique : chantez seul ou invitez vos amis et faites la fête. Frappez les bonnes notes pour marquer des points – pouvez-vous décrocher le meilleur score et atteindre le sommet du classement mondial ?

• Mix Tape 2.0 : mixez des morceaux pour créer vos propres mixtapes uniques dans ce mode. Chaque mix est généré dynamiquement et garantit une playlist qui ne se répète jamais.

• Feat. : Trouvez votre match parfait ! Mieux vous chantez ensemble, plus votre score de compatibilité est élevé. Chantez avec vos amis et votre famille ou faites équipe avec votre idole pour maximiser le score.

• Concours mondial : c’est vous contre le monde ! Grimpez au sommet du classement en défiant des amis ou un autre chanteur en ligne partout dans le monde.

• Jukebox : Détendez-vous et profitez d’une liste de chansons pour votre prochaine jam session.

• Let’s Party : huit joueurs, deux équipes et des modes de jeu choisis au hasard : cette option fera passer votre soirée Let’s Sing au niveau supérieur.

• Créateur de liste de lecture : ce système vous permet désormais de choisir le mode de lecture ainsi que les chansons que vous souhaitez chanter. Le joueur peut désormais créer sa propre liste de lecture et la lire en mode classique et feat.

Aucune date de sortie spécifique n’a encore été fournie pour celui-ci, mais avec le lancement de Let’s Sing 2021 le 13 novembre de l’année dernière, nous nous attendons à une autre période de mi-novembre ici.

Atteindrez-vous les notes élevées plus tard cette année ? Donnez-nous un air dans les commentaires ci-dessous.