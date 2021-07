Lancez votre nœud Lightning en 30 secondes avec ce nouveau service Blockstream

in

Faits marquants:

L’outil Greenlight minimiserait les défis techniques liés à l’utilisation du réseau Lightning.

Chaque utilisateur conserve les clés privées sur son propre appareil, sans renoncer à la garde.

Le développeur d’infrastructure pour Bitcoin, Blockstream, a dévoilé le 21 juillet un nouveau service qui faciliterait l’utilisation du réseau Lightning. L’outil, appelé Greenlight, permet aux utilisateurs moins expérimentés d’exécuter un nœud dans le cloud de l’entreprise, mais sans compromettre leurs clés privées et sans renoncer à la garde des fonds.

Selon le bitcoiner de démarrage, les utilisateurs interagissent avec le nœud via une interface programmable. Blockstream prend en charge la planification du back-end Bitcoin, la gestion des liquidités, les sauvegardes cryptées et les nœuds Watchtowers. Propre l’utilisateur est celui qui gère les fonds à l’intérieur et à l’extérieur de la chaîne.

« Greenlight permet à quiconque de lancer son nœud Lightning sur notre infrastructure cloud en quelques secondes et de prendre le contrôle total de ses fonds. Les clés privées, nécessaires pour signer les transactions sur et hors de la chaîne, ne quittent jamais l’appareil de l’utilisateur », a expliqué l’organisation dans un communiqué.

Blockstream cible les nouveaux utilisateurs et ceux qui observent avec une certaine complexité l’acte d’établir des canaux de paiement et de gérer la liquidité, éléments de base du réseau Bitcoin Lightning. La solution offre un point intermédiaire entre la délégation de la gestion du nœud avec ses aspects techniques et la sauvegarde par l’utilisateur du contrôle de ses fonds.

Noeuds Lightning en période d’essai

Le nœud s’exécute sur l’infrastructure Blockstream, mais si nécessaire à la demande, il se connecte à l’appareil de l’utilisateur. L’utilisateur étant l’administrateur des clés privées, le nœud demandera une autorisation pour toute transaction requise via l’interface.

La solution est basée sur l’implémentation open source de c-lightning, développée par Blockstream. Dans cette première phase de test, les utilisateurs n’auront pas à payer pour le service, a précisé la société. À l’heure actuelle, ils travaillent avec les applications Lightning de Sphinx et Lastbit pour tester leur service. Pour l’instant, l’accès des utilisateurs se fait de manière progressive et contrôlée.

La ligne bleue montre que le réseau Lightning accumule déjà près de 2 000 BTC de capacité. Le jaune représente son équivalent en dollars. Source : Visuels Bitcoin.

« Nous voulons que les utilisateurs aient suffisamment de connaissances pour commencer à mieux contrôler leur infrastructure. Pour cette raison, nous offrirons aux utilisateurs la possibilité d’exporter leur nœud et de le télécharger sur une plate-forme de leur choix », a déclaré Christian Decker, ingénieur Blockstream.

En ce qui concerne la confidentialité, Blockstream a déclaré que vous avez actuellement accès aux métadonnées accompagnant les paiements et qu’ils chercheraient à crypter les factures ou les factures générées.

Blockstream apporte constamment des initiatives technologiques pour une adoption plus poussée de Bitcoin. En janvier, la société a dévoilé Jade, sa proposition de portefeuille matériel pour concurrencer Ledger et Trezor, un fait rapporté par CriptoNoticias. Plus récemment, en mai, la société a lancé un kit de connexion satellite facile à installer pour les nœuds Bitcoin.