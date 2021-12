Lancez-vous dans la réalité virtuelle avec un Oculus Quest 2 de 64 Go pour seulement 199 $ chez Walmart

Si vous songez à vous lancer dans la réalité virtuelle, vous avez le choix entre de nombreux casques. L’Oculus Quest 2, obtient à peu près tout ce qu’il faut avec des expériences autonomes aux côtés du support PC. Walmart propose un accord avec des modèles 64 Go remis à neuf pour seulement 199 $. C’est 100 $ de moins que d’acheter une nouvelle version et comme elle est vendue et expédiée par Walmart, vous savez exactement où la retourner si elle n’est pas parfaite.

Contrairement aux autres casques Oculus, le Quest 2 ne nécessite pas d’utilisation d’un PC de jeu. Son matériel intégré peut alimenter des expériences immersives sans fil ni boîtier externe. Il est amélioré grâce à la haute résolution de 1832×1920 par œil avec une résolution allant jusqu’à 120 Hz. Cette version est livrée avec 64 Go de stockage pour les applications et les jeux téléchargés.

Bien sûr, deux contrôleurs sont inclus, vous n’avez donc pas besoin d’acheter quoi que ce soit d’autre pour commencer à utiliser le système. Les contrôleurs peuvent suivre votre mouvement et fonctionner avec à peu près n’importe quel titre VR, y compris certaines exclusivités comme Resident Evil 4.

Obtenez un casque Quest 2 avec des contrôleurs pour commencer avec certaines des meilleures expériences en VR Ce casque fonctionne avec ou sans PC et est livré avec 64 Go de stockage pour les jeux et les applications.

199 $ chez Walmart

L’un des meilleurs trucs de Quest 2 est Oculus Link. Avec un câble, vous pouvez brancher votre Oculus Quest 2 sur un PC de jeu afin que vous puissiez profiter de tous les succès VR exclusifs au PC avec de meilleurs graphismes que ce qui est possible avec le casque seul. Il existe également un mode sans fil que vous pouvez essayer si vous disposez d’une connexion Wi-Fi domestique rapide. Bien sûr, vous voudrez utiliser l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi 6 pour obtenir les meilleures performances possibles.

