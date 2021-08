L’ancien ‘90210’ accueille son deuxième enfant

Shenae Grimes-Beech, qui a joué Annie Wilson sur The CW 90210, et son mari Josh Beech ont accueilli leur deuxième enfant vendredi. Fils Kingsley Taylor Beech rejoint leur premier enfant, Bowie Scarlett, 3 ans. Grimes-Beech, 31 ans, et le chanteur Beech, 34 ans, se sont mariés en Angleterre en mai 2013.

“Notre plus petit est arrivé au monde en toute sécurité et en bonne santé le vendredi 13, à la manière de la famille Beech”, a écrit Grimes-Beech sur Instagram samedi, à côté d’une photo en noir et blanc de leur nouveau paquet de joie. “Inutile de dire que nos cœurs débordent d’amour et de gratitude. Le bébé et moi allons incroyablement bien et nous avons hâte de nous installer bientôt à la maison!”

Beech a partagé une autre photo de Kingsley sur sa propre page Instagram samedi. “Et juste comme ça, le voici ! Kingsley Taylor Beech. Né heureux et en bonne santé le vendredi 13 août. Mama Shen [Grimes-Beech] est dur comme des ongles et se débrouille incroyablement », a écrit Beech. « Nos cœurs sont pleins. Merci pour tous les messages. Nous t’aimons. Hêtre fam x.”

Grimes-Beech a annoncé qu’elle était enceinte le jour de la Saint-Valentin en février, en publiant une photo en noir et blanc montrant son baby bump. Le couple s’est senti “incroyablement béni d’agrandir notre famille”, a écrit l’actrice à l’époque. Elle a dit que le nouveau bébé n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment car ils ont récemment emménagé dans une nouvelle maison. “Bowie est absolument impatiente de voir un petit frère jouer avec et surveiller”, a-t-elle écrit. « Et quant à [Beech] et moi, nous sommes coéquipiers dans cette vie et nous nous sommes montrés à quel point nous sommes incroyablement forts et capables après avoir affronté notre récent déplacement à travers le pays… dans une voiture… avec un tout-petit et un chien… pendant une pandémie.”

Tout au long de sa grossesse, Grimes-Beech a été franc à propos de l’expérience sur sa chaîne YouTube et sur sa page Instagram. Elle a également continué à enregistrer de nouveaux épisodes du podcast Unzipped avec sa co-star 90210 AnnaLynne McCord. Dans une interview avec PEOPLE en mai, Grimes-Beech a déclaré qu’elle était “prête à embrasser” son corps post-partum. Après la naissance de Bowie, elle a été surprise que son corps ne retrouve pas rapidement sa forme précédente. Cela l’a inspirée à publier une photo sur Instagram une semaine après la naissance de Bodie en octobre 2018.

“Je me suis juste regardé dans le miroir, choqué par ce que j’ai vu. J’étais comme – comme je l’ai fait tout au long de ma grossesse -” Je vais partager ce truc avec les gens parce que personne ne m’a parlé de tous les symptômes de grossesse étranges que je vais à travers et toutes les choses », a-t-elle déclaré à propos de la décision de publier la photo, qui compte plus de 108 000 likes. “Je m’efforce d’aider les autres à se sentir accompagnés dans leur voyage. Je n’enrobe pas les choses. Je n’essaie pas de me projeter dans une lumière qui est loin de la réalité que, finalement, en tant qu’êtres humains, nous vivons tous dans une forme ou une mode.”

Grimes-Beech a joué le rôle d’Annie Wilson sur 90210 au cours des cinq saisons de la série de 2008 à 2013. Elle a également joué dans Degrassi: The Next Generation, The Hills, iZombie et Scream 4. Elle a également réalisé plusieurs téléfilms, dont Christmas Incorporated. , Rendez-vous amoureux et La mécanique de l’amour.