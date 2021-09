L’ancien acteur de Dune James McAvoy partage le conseil qu’il donnerait à l’acteur actuel de Dune Timothee Chalamet ou à quiconque dans un film de science-fiction

Lorsque James McAvoy est entré dans le giron, cela faisait près de deux décennies que l’adaptation cinématographique de David Lynch est arrivée dans les salles. McAvoy a dépeint Leto II, le fils de Paul Atreides, dans la mini-série de 2003 Children of Dune. Au moment de sa sortie, la mini-série a reçu un accueil mitigé, les performances des acteurs et les thèmes difficiles à adapter des livres étant cités comme des obstacles. Ainsi, McAvoy peut voir les attentes des critiques et du public frapper durement le nouveau casting. Timothée Chalamet incarne Paul Atréides dans le prochain film. Ayant déjà subi la pression, la star de My Son a eu une vision intéressante de Chalamet en tête d’affiche du film, en disant :