L’ancien agent de Joshua Kimmich ne s’inquiète pas des relations de son ancien client avec le Bayern Munich

Joshua Kimmich du Bayern Munich a pris la rare décision de négocier seul un nouveau contrat en rompant les liens avec son ancienne agence.

L’ex-agent de Kimmich, Ulrich Ferber, s’est récemment entretenu avec Goal et SPOX pour une longue interview où il a indiqué que Kimmich est capable de négocier pour lui-même, mais craint que les choses ne deviennent émotionnelles.

«Si vous voyez Joshua sur le terrain, vous savez qu’il veut et prend des décisions. Grâce au travail totalement transparent de ces dernières années, Joshua a été informé à tout moment, a toujours pris cette dernière décision et est tout à fait capable de défendre clairement sa position », a déclaré Ferber, fondateur de l’agence fair-sport GmbH. «Cependant, notre expérience a montré que la« négociation »personnelle est toujours accompagnée d’émotions et de luttes, que nous aimons épargner à nos joueurs pour qu’ils puissent garder l’esprit clair sur le terrain. Avec nous, Jo est passé de talent U-14 à vainqueur de la Ligue des champions et meilleur joueur international. Nous sommes fiers de faire partie de cette carrière extraordinaire.

Cependant, ces négociations ont échoué, Ferber a toujours su que Kimmich était un talent spécial.

“Absolument. De nombreux entraîneurs ont vu le potentiel (de Kimmich) », a déclaré Ferber. «(Ralf) Rangnick était certainement son plus grand fan et sponsor à Leipzig. (Pep) Guardiola a vu plus tard en Joshua un joueur exceptionnel et un futur leader.