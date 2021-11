L’ancien ‘Alaskan Bush People’ aborde un retour possible à la série malgré les problèmes passés

Un membre de la distribution de Alaskan Bush People pourrait revenir dans la série. Raiven Adams, la petite amie de Bear Brown, pourrait être sur le point de faire son retour dans la série Discovery Channel, sur laquelle elle a fait plusieurs apparitions. La spéculation selon laquelle Adams pourrait faire un retour dans la série Discovery Channel a été déclenchée à la suite de récents commentaires qu’elle a faits sur les réseaux sociaux.

Sur TikTok, Adams a révélé qu’elle ne vivait plus au Texas et qu’elle restait plutôt avec Brown à Loomis, Washington, selon Monsters & Critics. La révélation a été faite après qu’un fan a demandé à Adams si elle vivait toujours dans l’État de Lone Star, ce à quoi elle a répondu « non ». Bien qu’Adams n’ait pas directement confirmé qu’elle avait déménagé à Washington, ses publications les plus récentes sur les réseaux sociaux semblaient indiquer qu’elle était de retour avec le Wolf Pack. Un fan a même affirmé l’avoir vue dans la petite ville. Adams a également répondu à une personne qui l’a critiquée pour son apparition dans Alaskan Bush People, Adams a répondu franchement, « restez en colère ». Pour le moment, son retour dans la série n’a pas été confirmé.

Adams est attaché à la famille Brown depuis qu’elle et Bear se sont rencontrés pour la première fois en août 2018 lors du mariage de Noah Brown avec sa femme Rhain. Adams avait aidé sa mère, qui était la photographe de la cérémonie. Les deux ont rapidement déclenché une romance et ont annoncé leurs fiançailles en 2019. Deux semaines plus tard, ils se sont séparés, mais Adams était enceinte de leur fils River à l’époque. Bien qu’ils aient tenté de se réconcilier, les choses se sont rapidement compliquées entre les deux, Adams accusant Brown de comportement abusif au cours de leur relation. Le couple s’est finalement réuni en septembre 2020 lorsque Adams a emmené River à Washington pour rencontrer Brown.

L’état actuel de la relation du couple semble un peu trouble pour le moment. Bien qu’ils aient déclenché des rumeurs selon lesquelles ils se sont secrètement mariés en mars de cette année, de nouvelles rumeurs sont apparues en mai selon lesquelles ils se sont séparés. Ni Brown ni Adams n’ont confirmé ou nié les informations, Adams déclarant à la place que son ex et les opinions d’un ex « n’ont pas d’importance ». Plus récemment, cependant, la paire semble se rapprocher.

Le retour possible d’Adams dans l’Alaska Bush People intervient au milieu d’une période tragique pour la famille Brown, qui pleure la perte de son patriarche, Billy Brown. Billy est décédé en février après avoir subi une crise. Il avait 68 ans. De nouveaux épisodes de Alaskan Bush People sont diffusés le dimanche à 20 h HE sur Discovery.