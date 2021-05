L’ancien ambassadeur israélien critique les démocrates progressistes pour avoir soutenu le Hamas “ génocidaire et djihadiste ” ⋆ .

L’ancien ambassadeur d’Israël aux États-Unis accuse la reprise de l’aide aux Palestiniens par l’administration Biden et ses négociations avec l’Iran d’avoir provoqué la violence actuelle au Moyen-Orient, désignant les démocrates progressistes au Congrès pour avoir soutenu une organisation antisémite, «génocidaire et djihadiste». »Au Hamas.

Michael Oren a déclaré jeudi au podcast «John Solomon Reports» que s’il est «difficile de quantifier» à quel point les négociations de l’administration Biden avec l’Iran et les Palestiniens ont contribué aux récentes attaques, «L’administration a malheureusement repris une politique de récompense des Palestiniens. pour ne pas avoir négocié. »

«Et je ne sais pas qui leur fait comprendre qu’ils pensent que c’est bon pour les Palestiniens», a-t-il poursuivi. «C’est en fait la pire chose que vous puissiez faire pour les Palestiniens. Cela crée une situation que nous ne pouvons presque pas négocier parce qu’il y a des gens qui disent: ‘Attendez, vous allez négocier? Vous gagnez tellement en ne négociant pas, quand ils font des concessions, n’est-ce pas? ”

Oren a également condamné l’administration Biden pour avoir remboursé l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), «qui est le seul programme de réfugiés au monde qui perpétue un problème de réfugiés, ne le résout pas et éduque les enfants. haïr Israël », a-t-il dit. «Vraiment, je ne comprends pas pourquoi quiconque reprendrait ce financement.»

«Je pense que le message général [of the Biden administration] est-ce qu’il y avait un nouveau shérif en ville “, a déclaré Oren,” et le nouveau shérif va être très réticent à retirer son arme et à appliquer le type de loi sévère, sauf, peut-être, de sévir contre Israël, parce que c’était la mémoire de l’administration Obama.

«Jusqu’à présent, je dois dire que j’ai été plutôt agréablement surpris», a-t-il dit, «que l’administration Biden et le secrétaire d’État Blinken semblent avoir résisté à la pression croissante de l’aile progressiste du Parti démocrate pour qu’elle se prononce très fort. Israël.” Mais, a-t-il ajouté, il ne sait pas «combien de temps ils pourront résister à cette pression».

Oren a déclaré que s’il savait que Biden venait d’une «génération qui a Israël dans son cœur» et «est profondément attaché à la sécurité d’Israël… il est démocrate, et il doit également rendre des comptes à un parti».

«Les voix du Parti démocrate qui appellent l’administration à commencer à presser Israël, à critiquer Israël, se multiplient et vont croître en proportion directe du nombre de victimes palestiniennes», a-t-il prédit. «Vous allez voir, il y a un numéro là-bas, il y a une ligne rouge, je ne sais pas ce que c’est. Nous ne l’avons pas encore atteint, mais nous nous en rapprochons.

«Et nous avons affaire à un ennemi, le Hamas, qui utilise sa propre population comme bouclier humain. Ils veulent qu’Israël tue des civils pour qu’alors ils puissent laisser le monde le délégitimer, et faire entrer le monde et nous imposer un cessez-le-feu, ce qui profitera au Hamas. C’est exactement ce qu’ils veulent, ils sont très intelligents. Et donc le Parti démocrate, l’aile progressiste, joue directement dans cela, directement dans cela. Parce qu’ils vont dire: «Regardez le massacre de Gaza. Regardez tous les civils tués. Allons sévèrement contre Israël et imposons un cessez-le-feu. ‘»

Le Hamas «est une organisation djihadiste génocidaire qui s’est engagée à notre destruction, qui a une charte antisémite», a déclaré Oren en réponse au message des démocrates progressistes au Congrès. «Lisez cette charte. Les Juifs sont blâmés pour la Première et la Seconde Guerre mondiale, tout – la peste bubonique. C’est l’organisation que ces membres du Congrès soutiennent? Donc, en soutenant une organisation antisémite, cela ne vous rend-il pas un peu antisémite?

Il a également décrit le rôle de l’Iran dans le soutien du Hamas et de ses attaques contre Israël.

«L’Iran est un sponsor majeur du Hamas», a-t-il noté. Le grand concurrent du Hamas dans la bande de Gaza, une organisation appelée Jihad islamique, est entièrement détenue et contrôlée par Téhéran. Les deux organisations utilisent des missiles fabriqués en Iran, la plupart des missiles – les roquettes qui nous sont tirées ne sont pas artisanales, fabriquées à Gaza, mais introduites en contrebande depuis l’Iran. Et s’ils ne sont pas introduits clandestinement depuis l’Iran, les personnes qui ont fabriqué les roquettes ont été entraînées par les gardiens de la révolution iraniens, généralement à Damas. L’Iran est donc partout.

«L’Iran a un grand intérêt à enliser Israël dans une guerre terrestre à Gaza. Ils sont prêts à combattre Israël jusqu’au dernier Palestinien, ils s’en moquent. Et cela présente un certain nombre d’avantages pour l’Iran: cela détourne l’attention d’Israël des efforts iraniens pour transformer la Syrie en une base militaire avancée contre nous, cela enlève la pression sur l’Iran dans les pourparlers sur le nucléaire iranien en cours à Vienne, cela rend peut-être l’Amérique plus difficile. sur Israël plus tard, et Israël sera alors préoccupé de faire face à la pression américaine sur Gaza et non pas concentré sur l’accord nucléaire iranien. Tout cela profite vraiment à l’Iran. Et je pense qu’il est très important que les décideurs politiques américains en soient conscients et comprennent que ce jeu est un jeu très complexe.