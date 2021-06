L’ancien ami de Meghan envoie un message crypté à la duchesse – « De meilleurs amis viennent le long » | Royale | Nouvelles

Jessica Mulroney et Meghan Markle étaient autrefois des amies proches avant de se brouiller il y a un an. “Changements de vie. Vous perdez l’amour. Vous perdez des amis. Vous perdez des morceaux de vous-même que vous n’auriez jamais imaginé disparaître. Et puis, sans même s’en rendre compte, ces pièces reviennent. Un nouvel amour entre. De meilleurs amis arrivent. Et un plus fort et plus sage vous regarde dans le miroir », a-t-elle posté sur son histoire Instagram.

Cette publication cryptique sur les réseaux sociaux intervient un an après que le couple se serait brouillé.

Dans une publication supprimée sur les réseaux sociaux, la styliste canadienne de 40 ans a répondu aux rumeurs.

« Je vais le dire une fois pour toutes. Meghan et moi sommes de la famille. C’est l’amie la plus gentille et elle me surveille tous les jours », a-t-elle écrit dans un article sur Instagram l’année dernière.

Le couple se serait disputé l’année dernière, mais la sienne a été la goutte d’eau d’une relation déjà chancelante.

