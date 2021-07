L’ancien animateur du “Headbangers Ball”, Riki Rachtman, discutera de Mtv à l’occasion du 40e anniversaire à Nashville

MTV aura 40 ans la première semaine d’août 2021. Le réseau vidéo musical de l’époque a été lancé le 1er août 1981. Le 7 août 2021, l’ancien MTV VJ Marc Goodman, Riki Rachtman et Matt Pinfield participera à “Quand la musique régnait sur la télévision”, une table ronde se déroulant au Expo Rocknpod à Nashville. Chacun réfléchira sur son temps avec le réseau, partagera des histoires en coulisses, partagera ses réflexions sur MTVde l’évolution et informer le public en direct sur les projets actuels et futurs.

Homme bon, Rachtman et Pinfield sera sur place au Expo Rocknpod pour rencontrer des fans, interviewer un certain nombre de podcasteurs et plus encore.

le “Quand la musique régnait sur la télévision” panel est l’un des nombreux panels et podcasts en direct qui auront lieu à Expo Rocknpod. D’autres panneaux comprennent un “Femmes qui rock” panneau qui comporte Pamela Des Barres et d’autres, ainsi qu’un panel de discussion sur la fabrication de David Lee Roth‘s “Mangez-les et souriez” album avec les membres du groupe Billy Sheehan et Gregg Bissonette. Performances acoustiques de Antoine Corder (TORA TORA), LES TALISMEN, BLEU ROXY, et des groupes émergents FILS AUTOCHTONES et STEELCITY sont également à l’honneur.

D’autres invités à Expo Rocknpod inclure des légendes du tambour Carmin et Vinny Appice, Ron Keel, comédiens Don Jamieson (“Ce spectacle de métal”) et Craig Gass ainsi que les membres de COUP DE PIED DE SAIGON, J’ACCEPTE et beaucoup plus.

le “Quand la musique régnait sur la télévision” panneau a lieu à Expo Rocknpod le samedi 7 août 2021 à l’hôtel HiltonNashville Airport à Nashville, Tennessee. Ouverture des portes à 11h00

Toutes les informations sur le 2021 Expo Rocknpod est disponible sur www.rocknpod.com.

