L’ancien annonceur de la WWE, Jonathan Coachman, a déclaré que The Undertaker l’avait “battu” pour avoir manqué une émission

Au cours des 30 ans de carrière de The Undertaker à la WWE, il était longtemps connu comme le leader des vestiaires.

L’ancien annonceur et talent occasionnel à l’antenne Jonanthan Coachman a subi la colère de The Deadman comme punition pour avoir choisi d’éviter une tournée en Afghanistan il y a plus de 15 ans.

Jonathan Coachman au début des années 2000

S’adressant à AdFreeShows, Coach a expliqué comment la WWE a trouvé un moyen de le punir pour ne pas avoir voulu assister à la tournée.

« En 2004 ou 2005, lorsque nous faisions nos spectacles en Afghanistan, c’était censé être, ‘si tu ne veux pas y aller, tu n’es pas obligé.’ C’est censé dépendre entièrement de vous parce que nous allions dans une zone de guerre et ils ne pouvaient pas vous y obliger », se souvient Coachman.

« C’est ce qu’on nous a dit. Mon premier enfant allait naître. Ma femme à l’époque, à juste titre, ne voulait pas que je me retrouve au milieu d’une zone de guerre. Alors j’ai dit aux gens qui l’ont mis en place à la WWE, ‘Je n’y vais pas’.

“À ce moment-là, je n’avais jamais dit non à Vince une seule fois dans ma carrière, alors ils pensaient que je plaisantais”, a déclaré Coach. « La semaine suivante, je faisais des commentaires.

Jonathan Coachman a passé une dizaine d’années à la WWE

« Quand le spectacle s’est terminé, l’un des arbitres est venu et a dit : « Vous devez aller frapper l’Undertaker par derrière ». J’ai dit ‘Pourquoi ?’ et il a dit ‘C’est juste ce qu’ils me disent’.

“Donc, en gros, comme punition pour ne pas être allé en Afghanistan, je me suis fait tabasser par l’Undertaker. Puis ils ont frappé la musique de Batista et il est descendu et a terminé le travail.

« Alors que je me fais botter le cul, je me dis : « Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? » J’ai fait tout ce que j’ai pu faire, et on me donne le cul pour avoir refusé d’aller dans une zone de guerre alors que j’y suis allé l’année précédente.

WWE

The Undertaker a toujours été le leader des vestiaires de la WWE que personne n’a osé traverser

Coach a eu une carrière décente à la WWE. Il a d’abord travaillé pour la WWE de 1999 à 2008 dans divers rôles, dont la majorité en tant qu’intervieweur en coulisses et commentateur.

Il est revenu à RAW en tant que commentateur en 2018, mais ce passage n’a pas duré longtemps.

Undertaker est maintenant à la retraite après l’avoir appelé un jour en novembre dernier à Survivor Series. C’était exactement 30 ans jour pour jour depuis ses débuts à la WWE.