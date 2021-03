L’ancien arbitre de la WWE Mike Chioda donne un aperçu de l’arbitrage de The Rock contre Hulk Hogan, étant l’un des favoris de Brock Lesnar et plus

Mike Chioda a été arbitre à la WWE pendant 31 ans avant d’être libéré parmi une série de coupures grâce à la pandémie de coronavirus en avril 2020.

Compte tenu de son mandat à la WWE, Chioda était l’homme au milieu de certains des plus grands matchs de l’histoire de la WWE et faisait partie intégrante, bien que subtilement, de certains classiques.

C’était un choc quand la WWE a laissé Mike Chioda partir

talkSPORT a récemment eu la chance de parler au légendaire officiel et voici quelques-uns des faits saillants.

Si Vince McMahon l’a appelé quand il a été libéré …

Mec, tu penserais ça. Mais il y avait beaucoup de gars comme Tony Chimel, Mark Yeaton, des gars de 30 ans, donc c’était un peu comme les gars qui avaient 30 ans et plus étaient en conserve. Le seul appel téléphonique que j’ai reçu était de Shane McMahon. Il m’a tendu la main. Ce qui était cool et je l’apprécie. Ce n’était pas comme si j’allais faire une promo sur Vince ou quoi que ce soit! [Laughs].

Arbitrage Hulk Hogan Vs The Rock à WrestleMania 18…

«Je pense que c’est l’un d’entre eux [greatest matches ever]. Ce n’était pas le match le plus technique ou le match de haut vol ou quelque chose comme ça, mais c’était un tacle d’épaule. Même après un tacle d’épaule, quand Hogan lui donne ce tacle d’épaule et le soutient dans ce coin, Rock regarde, Hogan pose, la foule est devenue folle!

«C’était juste comme oh mon dieu, nous avons déjà la foule! Ils les avaient à l’entrée. Nous ne savions vraiment pas dans quelle direction ils allaient aller, mais quand ils se sont retrouvés derrière Hogan comme ça, c’était comme « Holy s *** ».

Beaucoup considèrent Rock Vs Hulk Hogan comme le plus grand match de WrestleMania de tous les temps

«Icon contre Icon, la réaction au Toronto SkyDome, je n’ai jamais ressenti cela dans aucun autre match auparavant.

C’était juste deux vétérinaires qui l’appelaient sur le ring. Ils avaient un plan, mais ils ont appelé ce dont ils avaient besoin. À l’époque, vous n’aviez aucune idée que ce serait l’un des plus grands matchs de tous les temps.

«Ce match a été construit là où ils devaient jouer dans ce match, Rock et Hogan, et tout ce qu’ils ont fait dans ce match a fonctionné. La bosse que j’ai affrontée plus tard dans le match a très bien fonctionné.

«Je sais que Hogan s’est blessé aux côtes. Il avait déjà eu des problèmes avec ses côtes et il les a blessés sur un Rock Bottom, le premier ou quelque chose comme ça. Mais ce fut un match intense tout au long.

On The Rock lui disant qu’il arbitrerait le match…

«Je l’ai découvert une semaine ou deux avant ce match. C’est là que vous découvrez ce que vous allez obtenir pour WrestleMania. Nous l’avons très peu répété. Pas trop. Nous avons répété la bosse et quelques autres choses, mais tout s’est déroulé.

«Je me souviens que Rock est venu me voir, environ une semaine avant, et il a dit ‘ChiChi, tu as eu mon match à WrestleMania’, et j’étais comme ‘oh s ***! Homme merveilleux.’ Parce qu’en grandissant, quand je suis arrivé à Hogan, c’était comme la meilleure star de l’entreprise, de l’entreprise. Vente d’arènes aux États-Unis, partout dans le monde.

Mike Chioda connaissait très bien les événements gigantesques de WrestleMania

«Puis, lorsque Rock est arrivé, au poste qu’il occupait en 2002, il était déjà une icône dans l’entreprise. Il attirait beaucoup d’argent pour nous partout dans le monde, un grand talent. C’est donc icône vs icône.

«Est-ce que j’ai plus de ‘wow’ quand je regarde ce match de nos jours? Ouais, bien sûr. À l’époque, c’était juste un autre match où ils sont passés.

«Ils auraient dû être le dernier match sur la carte. [Chris] Jéricho le savait même. Ils en parlaient, il disait: «Je savais que nous n’aurions pas dû être le dernier match! Je le savais! J’essayais de leur dire! »

Qui décide qui arbitre quel match…

«Le talent a définitivement son mot à dire. Le producteur a son mot à dire. Michael Hayes a son mot à dire. Ils [the talent] va présenter à un producteur et dire « hé, je veux cet arbitre » et cela dépend vraiment de qui le talent est le plus à l’aise pour arbitrer leur match que le bureau.

Sur l’arbitrage des matchs Triple H…

«Triple H faisait toujours un push spot avec moi il y a des années. Il est très particulier sur ses matchs, les spots et où se trouve l’arbitre. La bosse et s’occuper d’un arbitre… Triple H c’est de la vieille école.

«J’ai fait son premier match WrestleMania où l’Ultimate Warrior l’a affronté en environ 30 secondes ou quelque chose comme ça. Maintenant, regardez où il est! Il dirige l’entreprise, à peu près.

Sur Daniel Bryan ne lui répondant pas quand Brock Lesnar le battait à Survivor Series …

«C’était une vraie situation de haute pression connaissant ses blessures antérieures et tout. Mais Daniel Bryan est un cookie dur, mec. Ce mec est mauvais pour être honnête avec toi. Je l’ai vu étirer des garçons dans les vestiaires! Abattez-les, il peut s’attaquer. C’est un gars dur, mec.

«Je me souviens qu’il a subi cette commotion cérébrale et il ne voulait tout simplement pas abandonner. Ils ont appelé le match contre lui avec Randy Orton, je crois. Garçon, il était excité. Il a été viré en gorille et il a été enflammé directement au visage de Triple H. Fired up sur tout le monde. L’habit ne fait pas le moine [with Daniel Bryan] parce qu’il va t’éclater le cul.

Mike Chioda est également célèbre pour ses réactions au cash-in MOney in the Bank

«Je savais là-dedans que je n’entendais pas beaucoup parler de lui [during the match with Lesnar], mais il fera le truc du doigt, où il met votre doigt dans sa main et le serre pour vous faire savoir qu’il va bien. Parfois, le bureau est là-bas en criant dans votre oreille comme ‘est-ce qu’il va bien? Est ce qu’il va bien? Ce qui se passe?’

«Parfois, ils ne réagissent pas tout de suite. Ils ne peuvent pas venir vous parler et retourner directement à la vente [laughs]. Donc, vous le comprenez en quelque sorte avec un mot ou un signal.

«Sachant à quel point il est dur, je ne dirais jamais de match contre lui à moins que ce ne soit vraiment sérieux. Imaginez-moi appeler un match avec lui contre Brock Lesnar? Toujours de la chaleur!

Être un favori de Paul Heyman et Brock Lesnar …

Paul Heyman m’aimait en tant qu’arbitre quand je répétais les matchs de Brock et il est le manager. Paul Heyman a toujours aimé mon travail, je le connais depuis de nombreuses années depuis ECW.

«Un autre gars avec des connaissances fantastiques dans ce domaine. Super gestionnaire. Il coupe probablement les meilleures promotions de l’histoire de la lutte professionnelle.

«Lui et Brock, ils ont leur mot à dire. Je veux Mike Chioda. S’ils ne disent pas non [when offered Chioda], c’est une bonne chose. S’ils vous demandent, c’est un honneur.

WWE

Daniel Bryan a poussé Brock Lesnar à ses limites sur lesquelles les superstars de la WWE l’ont le plus demandé …

J’ai beaucoup travaillé avec Randy Orton, donc Randy m’a toujours poussé à faire ses matchs. Le Rock à l’époque. Il y a beaucoup de gars qui m’ont demandé de faire leurs matchs, les producteurs aussi.

«Shane McMahon a toujours voulu que je fasse son match. Quand il est revenu à WrestleMania il y a quelques années et a travaillé avec AJ Styles. Il m’a appelé et je venais de subir une opération au genou. Il dit: « J’ai besoin de toi pour faire mon match à WrestleMania. »

«J’ai dit ‘Shane, je pense que je pourrais manquer cette’ Manie, je viens de subir une chirurgie du LCA ‘. Et il a dit à quelle vitesse pouvez-vous revenir? J’ai dit: «Je ne sais pas. Peut-être que je vais en thérapie quatre ou cinq jours par semaine. Il a dit « OK, considérez-le comme fait ». J’ai dit ‘OK, je le ferai!’ et je suis revenu trois mois après la chirurgie.

Mike Chioda a travaillé avec AEW depuis son départ de la WWE. Peut-être rejoindre AEW…

«J’attends un appel de Cody, j’espère qu’il m’installe là-bas à AEW. J’espère qu’il me reste encore quelques années en moi et que ce soit de retour à la WWE ou à l’AEW, où que ce soit, j’adorerais. La WWE pourrait me rappeler pour un match, je ne suis pas sûr. Ils m’ont appelé un mois plus tard après m’avoir viré, Randy Orton voulait que je fasse son match avec Edge mais je déménageais malheureusement avec ma femme.

«Alors j’étais comme, il y a encore de l’espoir. Le talent m’appelait. AEW a une super ambiance là-bas cependant, ils ont quelque chose de génial en cours. Ils commencent à devenir un homme des vagues, alors j’adorerais y travailler.

