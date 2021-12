L’ancien arbitre de Premier League révèle pourquoi Ben Godfrey n’a pas été envoyé pour tampon sur Takehiro Tomiyasu d’Arsenal, mais les experts de talkSPORT disent que le défenseur d’Everton aurait dû voir rouge

L’ancien arbitre de la Premier League, Dermot Gallagher, a déclaré à talkSPORT qu’il n’aurait pas renvoyé Ben Godfrey pour avoir marché sur le visage de Takehiro Tomiyasu, mais un certain nombre d’hôtes n’étaient pas d’accord.

Un but étonnant tardif de Demarai Gray a donné à Everton une victoire à domicile 2-1 sur Arsenal lundi soir, mais les rediffusions ont montré que les Toffees avaient de la chance de terminer le match avec 11 hommes.

Sports aériens

Godfrey a eu la chance d’échapper à la punition pour une botte capricieuse

AP : Presse Associée

Mike Dean et son équipe VAR ont jugé qu’il s’agissait d’une erreur

Ouvrir la voie à Gray pour fusiller un vainqueur tardif

Un rapprochement sur la ligne de touche a vu la botte de Godfrey atterrir sur le cou et le visage de Tomiyasu, faisant même couler du sang de l’arrière droit.

Godfrey a échappé à la punition dans la première demi-heure du match, qui était sans but à l’époque, et n’a obtenu que plus tard un avertissement pour infraction persistante.

L’arbitre Mike Dean a choisi de ne pas pénaliser l’incident, l’arbitre assistant vidéo étant d’accord. Gallagher peut comprendre pourquoi et pense que le « timbre » n’était pas intentionnel.

« Il détourne le regard, il doit mettre le pied quelque part, les images ne sont pas belles », a déclaré Gallagher.

Tomiyasu était perplexe quant à la raison pour laquelle l’incident n’avait pas été puni

«Mais ce que je dirais, c’est que si vous allez dire que quelqu’un a marqué quelqu’un, je voudrais être absolument certain et dans des cas comme celui-ci, la seule personne qui le sait vraiment est le joueur lui-même.

«Je pense donc que sur cette base, je lui donnerais le bénéfice du doute.

«Je ne sais pas ce qu’il fait, honnêtement, je ne défends pas l’arbitre parce que je l’ai regardé encore et encore.

«J’ai toujours été dur et rapide sur ce point, à moins que je ne sois absolument convaincu que quelqu’un a marqué quelqu’un, je pense que lui seul sait ce qu’il a en tête.

Godfrey sur Tomiyasu se sont affrontés tout au long du match

« Il dira qu’il regarde ailleurs, et s’il regarde vers le bas, les images sont très différentes et c’est pourquoi je fais un peu preuve de prudence, si vous me dites tamponné, c’est une infraction assez grave et comme je le dis Je veux être sûr à 100 %.

Gallagher semble être minoritaire, cependant, avec un certain nombre d’anciens joueurs et d’experts actuels de talkSPORT en désaccord avec son évaluation.

L’ancien défenseur de Chelsea Jason Cundy a même affirmé que Godfrey « savait ce qu’il faisait » – un verdict partagé par l’ancien attaquant de la Premier League Darren Bent.

« Il l’a piétiné, il sait exactement ce qu’il fait », a déclaré l’hôte du Sports Bar Cundy.

«Mais d’une manière ou d’une autre, je pense qu’il s’en sort parce qu’il détourne le regard à un moment crucial.

« Je pense qu’il est intelligent, je pense qu’il détourne le regard, il détourne le regard à un moment opportun pour se faire plaisir. »

Sports aériens

Godfrey a tourné la tête lorsqu’il a pris contact, ce qui l’a peut-être sauvé

Ally McCoist a partagé le même point de vue lors du petit-déjeuner talkSPORT de mardi, en déclarant: «Si vous avez joué au jeu à n’importe quel niveau, vous savez qu’il sait ce qu’il fait.

« J’ai été là dans cette position 100 fois et il n’avait pas besoin de poursuivre, aucune chance.

« Tu ne me convaincras jamais du contraire, il savait exactement ce qu’il faisait. »

L’hôte Darren Bent a également cloué ses couleurs sur le mât en accord et a déclaré que Godfrey aurait dû être expulsé et Everton réduit à 10 hommes.

Le défi a laissé Tomiyasu avec une cicatrice visible sur son visage

« Je pense que Gary Neville a parfaitement résumé la situation hier soir, il a dit qu’en tant que professionnel, vous savez exactement ce que vous faites lorsque vous laissez votre pied là-dedans », a expliqué Bent.

« Quand vous le regardez, vous vous dites :« hmm, il avait l’intention de le faire ? », il avait clairement l’intention de le faire.

«Pour moi, c’était un rouge. De toute évidence, c’était un rouge.

