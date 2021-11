L’ancien arrière des Raiders Steve Smith est décédé à l’âge de 57 ans

Ancien arrière des Raiders Steve Smith est décédé après une longue bataille contre la maladie de Lou Gehrig. Il avait 57 ans.

Les Raiders ont annoncé la mort de Smith samedi, le qualifiant d’inspiration pour « sourire tous les jours tout en travaillant toujours pour un remède contre » la sclérose latérale amyotrophique.

10 septembre 1989 : le porteur de ballon Steve Smith des Raiders de Los Angeles court avec le ballon lors d’un match contre les Chargers de San Diego au Los Angeles Memorial Coliseum de Los Angeles, Californie. Les Raiders ont remporté le match 40-14.

Smith a été repêché au troisième tour par les Raiders en 1987 après avoir joué au collège à Penn State où il a aidé les Nittany Lions à remporter leur dernier championnat national de la saison 1986.

Smith était le bloqueur principal au cours de sa carrière de neuf ans dans la NFL pour des stars comme Marcus Allen et Bo Jackson. Il a également couru pour 1 627 verges et neuf touchés en sept saisons pour les Raiders et deux à Seattle.

Smith a reçu un diagnostic de SLA il y a environ deux décennies et était incapable de marcher ou de parler ces dernières années.

L’équipe dit que ses pensées vont à sa veuve, Chie, leurs enfants, Dante et Jazmin, et leur petit-fils le petit steve.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio, « Chère Culture » ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !