L’ancien as d’Arsenal qui divise a été nommé dans une double chance de transfert à Newcastle

Un ancien attaquant d’Arsenal qui a divisé les opinions au cours des dernières étapes de sa carrière d’Artilleur figure sur une liste restreinte de cibles de transfert à Newcastle, selon un rapport.

Désormais le club de football le plus riche du monde, tous les regards seront tournés vers Newcastle United dans la fenêtre de transfert de janvier. Un nouveau manager et directeur sportif sera probablement installé avant cette date, ce qui aidera à développer un plan d’attaque clair sur le marché.

Jusqu’à présent, les joueurs de partout ont été invités à rejoindre la révolution.

Le milieu de terrain de l’Inter Milan Marcelo Brozovic était le dernier à être lié. Le contrat du Croate expire l’été prochain, ce qui rend cet accord particulier plus viable que la plupart.

Mais selon Goal (citant le journaliste turc Ekrem Konur), un swoop un peu plus ambitieux est à l’étude.

Ils affirment que l’ancien meneur de jeu d’Arsenal Mesut Ozil est sur la liste restreinte des transferts de Newcastle.

Ozil, 33 ans, a divisé les opinions lors de son passage dans le nord de Londres. Les affichages hypnotiques étaient souvent entrecoupés d’un manque perçu de désir pour le côté défensif du jeu.

Ses dernières années au club ont vu son rôle considérablement réduit sous l’ancien patron Unai Emery et plus tard Mikel Arteta, bien qu’il soit le meilleur salarié du club.

Cela a finalement conduit à un transfert vers la centrale turque Fenerbahce en janvier, où il est l’actuel capitaine.

La question de savoir si un joueur de l’âge et du profil d’Ozil est celui que Newcastle devrait cibler est ouverte au débat. Mais selon la source, il pourrait être rejoint à St. James’ Park par son coéquipier de Fenerbahce Altay Bayındır.

Le gardien de but, 23 ans, a obtenu ses premières sélections internationales avec la Turquie en 2021 après une excellente forme au niveau des clubs.

Son contrat expire en 2023, faisant de cet hiver l’occasion idéale pour Fenerbahçe de se rentabiliser si une offre appropriée est déposée.

Une question majeure persiste sur Zinedine Zidane remplaçant Ole Gunnar Solskjaer à Man Utd

Barcelone perd confiance dans le signe positif du transfert de Newcastle?

Pendant ce temps, Barcelone a commencé à perdre confiance en Newcastle suite à ses tentatives de récupérer l’attaquant Ousmane Dembele, selon un rapport.

Les chefs des Magpies seraient disposés à offrir au Français un contrat d’une valeur de 15 millions d’euros (12,6 millions de livres sterling) par saison. Le fait que son contrat actuel au Barca expire l’été prochain joue un rôle dans la situation.

En effet, Barcelone négocie également pour essayer de lier Dembele à de nouveaux termes eux-mêmes. Ils ont envoyé une offre à l’agent de Dembele, mais n’ont pas encore eu de réponse.

En tant que tel, Mundo Deportivo affirme maintenant (via Sport Witness) que Barcelone commence à manquer de confiance envers Newcastle et l’agent de Dembele.

Ils sont devenus préoccupés par le fait que le représentant et le club de Premier League règlent leur propre arrangement dans les coulisses.

LIRE LA SUITE: Newcastle a mis en garde contre Fonseca; dit d’atterrir le légendaire patron Prem à la place