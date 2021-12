L’ancien assistant de Rangnick laisse tomber un gros indice sur les transferts entrants de Man Utd

Un ancien assistant du nouveau patron par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, a donné un indice sur les types de joueurs qu’il cherchera à signer à Old Trafford.

Rangnick peut enfin se mettre à l’aise dans son dernier rôle, suite à l’approbation tardive de son permis de travail. En effet, United a confirmé son arrivée lundi après avoir déjà discuté d’un déménagement là-bas.

L’Allemand a en effet tenu sa première conférence de presse en tant que patron par intérim des Diables rouges vendredi matin. Dans un point culminant particulier, il Jurgen Klopp, homologue de Liverpool nommé et la progression remarquable de son compatriote à Liverpool.

Le premier match de Rangnick en charge sera celui de dimanche en Premier League contre Crystal Palace.

Cependant, il n’a pas longtemps à attendre – bien que la liste des rencontres dise le contraire – jusqu’à ce qu’il puisse apporter des modifications à l’équipe de United dans la fenêtre de transfert de janvier.

Rangnick a fait des merveilles avec des transferts dans des rôles précédents au RB Leipzig et au RB Salzbourg. Avant cela, cependant, il a aidé Schalke et Hoffenheim à se développer en Allemagne.

Son ancien assistant à Hoffenheim, Rodrigo Costa, a fait part de son admiration pour la diligence de l’Allemand en matière de transferts.

« Il est venu au Brésil et a découvert Luiz Gustavo au CRB, à Alagoas », a déclaré l’ancien défenseur brésilien Costa à ESPN Brésil.

« Il a quitté l’Allemagne pour voir un joueur qui était en deuxième division, donc vous pouvez voir à quel point il est exigeant. »

Costa a ajouté : « Il envoie les éclaireurs, mais le dernier mot est le sien car il aime voir les joueurs en personne. Il a un œil incroyable.

Le Brésilien a ensuite révélé que les Brésiliens et les Sud-Américains faisaient partie des signatures préférées de Rangnick.

En fait, il a dans le passé regardé Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli. La paire est désormais des stars établies de la Premier League pour Manchester City et Arsenal, respectivement.

Rangnick a un bon sens du transfert

« Je me souviens qu’une des fois où il est venu au Brésil était pour suivre Gabriel Jesus à Palmeiras », a déclaré Costa.

« Il voulait prendre Jésus, mais c’était très difficile à cause de l’argent. Puis il a repéré Martinelli, qui était à Ituano et joue maintenant pour Arsenal.

« Ralf se soucie plus de la tactique et de l’application à l’entraînement et dans les matchs que du talent, mais il aime les Brésiliens et les Sud-Américains. Il y en avait toujours dans les clubs pour lesquels il travaillait.

Parallèlement à l’arrivée de Rangnick à Old Trafford, gérant par intérim Michael Carrick a quitté le club avec effet immédiat.

Il a annoncé sa décision après la victoire 3-2 de United en Premier League contre Arsenal jeudi.