L’ancien assistant de WH a averti de ne pas jouer de la musique de Taylor Swift parce que Trump ne l’aime pas

Tout d’abord, ne venez pas pour Taylor Swift.

Je ne suis peut-être pas son plus grand fan, mais je peux reconnaître le talent quand je le vois, et Taylor est une véritable superstar. Ses fans du monde entier attesteront à quel point elle est incroyable et, de l’avis de tous, c’est une personne gentille avec un grand cœur.

Mais tu sais qui la déteste ? Donald Trump. Je ne vais pas dire que c’est parce qu’elle est toutes ces choses, d’autant plus que nous savons qu’un membre du personnel a été licencié pour avoir aimé la publication Instagram de Taylor en faveur de Joe Biden. Mais ce n’est pas hors du domaine du possible. Il y a les bons et les méchants, et nous savons que Taylor et Trump tombent de différents côtés de cette clôture.

Mais un autre collaborateur à l’intérieur de la Maison Blanche de Trump a été averti d’un sort similaire, juste pour avoir joué une chanson de Taylor Swift.

Olivia Troye travaillait en fait pour le vice-président lorsqu’elle a reçu l’avertissement inquiétant d’un collègue. Elle a déclaré à MSNBC :

Je me souviens d’un moment au printemps où je suis revenu très en colère après une réunion où j’ai perdu une dispute avec quelqu’un [over] quelque chose avec lequel je n’étais pas d’accord concernant la pandémie, et je suis revenu et jouais Taylor Swift très fort dans mon bureau ce soir-là. Et j’ai demandé à un collègue de frapper à la porte et il m’a dit « essayez-vous de vous faire virer ? » et j’étais super confus à ce sujet et j’étais comme « pour être franc dans les réunions ou pour quoi? » [And he said] ‘Eh bien je ne pense pas [Taylor’s] un fan de Trump, donc si quelqu’un entend que vous devriez vraiment faire attention à vos arrières, vous devriez faire attention à cela.

Regardez son interaction avec Chris Hayes de MSNBC ici alors qu’il l’interroge sur le régime de type « Gestapo » à l’intérieur de la Maison Blanche de Trump :

