L’ancien assistant diplômé Noland rallie la Caroline du Sud à la victoire 21-20

Zeb Noland a joué plus qu’assez de football pour être prêt lorsqu’il est appelé et chérir les moments de succès. L’ancien assistant diplômé a fait les deux pour rallier la Caroline du Sud à sa première victoire de la Conférence du Sud-Est en plus d’un an.

Noland est entré sur le disque final des Gamecocks et a mené un touché de 75 verges, se connectant avec Xavier Legette sur une passe de 9 verges avec 37 secondes à jouer pour une victoire de 21-20 sur Vanderbilt samedi soir.

« C’est surréaliste », a déclaré Noland, 24 ans. « Je vous l’ai dit les gars, je pensais que je ne mettrais plus jamais les serviettes. Je n’étais pas sûr d’avoir à nouveau cette opportunité. »

Mais il y avait Noland, calme et confiant, menant la Caroline du Sud (4-3, 1-3 SEC) à mettre fin à sa séquence de neuf défaites consécutives contre des adversaires de la conférence.

« Criez à Zeb. C’est un CHÈVRE », a déclaré l’ailier rapproché Jaheim Bell. « Il a intensifié beaucoup de temps. »

L’entraîneur des Gamecocks, Shane Beamer, a déclaré que Noland était arrivé lorsque Luke Doty ressentait une certaine douleur à la suite d’une blessure au pied qu’il a subie cet été à l’entraînement. Noland a commencé les trois premiers matchs avant que Doty ne prenne le relais au milieu d’une défaite de 40-13 contre la Géorgie le mois dernier. Noland n’avait plus joué depuis.

Le message de Noland dans le caucus était simple: « Gardez-moi propre. Je vous ai. C’est ce que j’ai dit, et c’est parti. »

Noland a lancé les Gamecocks avec une passe de 29 verges à l’ailier rapproché Nick Muse pour entrer dans le territoire de Vanderbilt.

Il avait complété 15 yards pour Josh Vann et 21 yards pour Dakereon Joyner au 9 des Commodores. Sur le lancer gagnant de Noland, Legette a couru vers le fond de la zone des buts et s’est ouvert pour le score gagnant.

Parker White a fait le point supplémentaire pour envoyer Vanderbilt, qui détenait une avance de 20-14 avec moins de deux minutes à jouer, à sa 16e défaite consécutive contre des adversaires de la SEC.

L’entraîneur de première année des Commodores, Clark Lea, a déclaré que son équipe était déçue et blessée par la défaite. « Mais il y aura des points sur lesquels nous nous appuierons à coup sûr », a-t-il déclaré.

Noland ne s’inquiète pas de savoir quand il rejouera, juste de s’assurer qu’il fait ce qu’il peut pour être une bonne équipe et préparer Doty ou n’importe qui dans la salle de quart pour le prochain match.

Noland a commencé sa carrière universitaire dans l’État de l’Iowa, puis dans l’État du Dakota du Nord où il était un coéquipier du passeur des 49ers de San Francisco, Trey Lance, avant d’accepter l’offre de Beamer de rejoindre le personnel ici.

Noland était convaincu de remettre les coussinets lorsque Doty s’est blessé au pied en août dernier.

Il semblait que les Commodores seraient ceux qui célébraient après que Joseph Bulovas ait marqué un panier de 28 verges avec 1:36 à faire pour une avance de 20-14. La défense de Vanderbilt a tenu la Caroline du Sud sans but pendant près de 49 minutes.

Mais Noland a donné à la Caroline du Sud l’étincelle gagnante et Beamer sa première victoire SEC depuis la reprise du programme en décembre dernier.

Le quart-arrière de Vanderbilt Mike Wright a lancé pour 206 verges, dont une passe de touché de 52 verges à Will Sheppard pour une avance de 17-14 au troisième quart qui a tenu jusqu’aux dernières secondes.

Vanderbilt a brisé sa sécheresse de la saison contre la SEC avec le placement de 42 verges de Bulovas dans le premier quart. Les Commodores ont ajouté leur premier touché en championnat lorsque Rocko Griffin Jr. a couru d’un mètre pour profiter d’un échappé en Caroline du Sud et réduire l’avance à 14-10.

Bell a terminé avec six attrapés pour 136 verges pour la Caroline du Sud.

L’EMPORTER

Vanderbilt : Les Commodores semblaient sur le point de se débarrasser du singe de la SEC. Ils ont tenu bon tout au long du match, mais n’ont pas pu empêcher Noland de conduire la Caroline du Sud au score gagnant. Ils essaieront ensuite de mettre fin à la séquence contre l’État du Mississippi.

Caroline du Sud : L’offensive et le coordinateur des Gamecocks, Marcus Satterfield, ont été la cible de tirs nourris au cours des derniers matchs. Ils étaient menés 35-0 au Tennessee dans la première mi-temps et ont été hués au stade Williams-Brice alors que les erreurs offensives et les pénalités s’accumulaient. Ce résultat n’aura que les fans appelant à un changement de quart à l’avenir.

JOUEURS MANQUANTS

Alors que Vanderbilt était sans quart-arrière partant blessé Ken Seals, la Caroline du Sud était également en moins de plusieurs joueurs clés pour le plaqueur droit partant Dylan Wonnum et le receveur Jalen Brooks. Le demi de réserve des Gamecocks, JuJu McDowell, a également été répertorié comme « indisponible ».

COL. ZÉBULIE

Noland a été honoré sur Twitter en tant que colonel Zebuliah Noland, où il est vu dans un champ extérieur de la guerre civile sur une photo couleur sépia et écrit des dépêches à sa mère depuis les premières lignes des matchs de Caroline du Sud. Noland a déclaré qu’il apprécie le compte et espère faire confectionner des t-shirts. « C’est bon », a-t-il dit.

SUIVANT

Vanderbilt entame un match à domicile de trois matchs contre Mississippi State samedi prochain.

La Caroline du Sud se rend au Texas A&M samedi soir prochain.