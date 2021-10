L’ancien attaquant de Liverpool, Daniel Sturridge, rejoint l’équipe de la A-League Perth Glory alors que l’ancien homme anglais met enfin fin à la recherche de 19 mois pour un nouveau club

in

L’ancien attaquant de Liverpool Daniel Sturridge a rejoint l’équipe de la A-League Perth Glory pour un an alors que sa recherche de 19 mois pour un club touche à sa fin.

L’international anglais à 26 reprises était hors du jeu depuis mars 2020 après avoir été suspendu quatre mois pour avoir enfreint les règles de jeu de la FA.

Le joueur de 32 ans a quitté l’équipe turque de Trabzonspor après son interdiction et s’est entraîné avec le Real Majorque pendant l’été.

L’équipe de la A-League Perth Glory a maintenant recruté le vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League pour la saison 2021/22.

“C’est une opportunité fantastique de tenter un nouveau défi”, a déclaré Sturridge.

“Lorsque l’opportunité s’est présentée, j’ai pensé que c’était la bonne chose à faire, d’emmener mon talent quelque part où je peux profiter de mon football dans une ligue compétitive et essayer d’aider l’équipe à avoir le plus de succès possible.

«Je vais faire de mon mieux, travailler dur et essayer d’aider l’équipe à gagner chaque match qui se présente et ensuite nous verrons où nous nous retrouverons à la fin de la saison.

“J’ai hâte de jouer au HBF Park et j’espère mettre un sourire sur beaucoup de visages.”

“La qualité de Daniel sur le parc parle d’elle-même et c’est fantastique pour le club et la ligue qu’un joueur du calibre de Daniel nous rejoigne”, a déclaré l’entraîneur-chef de Glory, Richard Garcia.

“Sa motivation et son dynamisme correspondent aux valeurs et aux ambitions de l’équipe et du club dans son ensemble.”

Plusieurs joueurs de haut niveau ont déménagé en Australie après avoir déjà joué en Angleterre.

Sturridge suit les traces d’anciennes stars de la Premier League, dont Robbie Fowler, Dwight Yorke, William Gallas, Harry Kewell et Tim Cahill.

