L’ancien attaquant de Manchester United Andy Cole révèle comment Sir Alex Ferguson a réagi dans le vestiaire après le coup de pied de kung-fu d’Eric Cantona à Selhurst Park

Lorsqu’Eric Cantona s’est lancé dans la foule à Selhurst Park pour combattre un fan, ses coéquipiers de Manchester United s’attendaient à ce que l’attaquant obtienne l’enthousiasme de Sir Alex Ferguson.

Le patron était célèbre pour son « traitement au sèche-cheveux » – du nom de sa nature passionnée – et c’était sûrement une occasion qui l’exigeait.

Le “kung-fu kick” de Cantona a été l’un des moments les plus choquants du football anglais

Cantona a ensuite été éloigné des fans de Crystal Palace

Le 25 janvier 1995, après avoir été expulsé lors d’un match de championnat à Crystal Palace, Cantona a stupéfié le monde du football en agressant un supporter alors qu’il quittait le terrain.

Quiconque regarde le documentaire de la BBC sur la montée de la Premier League se demandera si cela s’est réellement produit. Oui. Oui il l’a fait.

Le fan de Crystal Palace, Matthew Simmons, avait tellement contrarié le joueur alors qu’il passait devant lui, que cela a abouti à l’un des événements les plus extraordinaires de l’histoire du football anglais.

Il est apparu plus tard que le supporter avait crié: “F *** rentre en France, mère française *****”, et Cantona a ensuite été largement félicitée pour avoir essayé de littéralement expulser le racisme du football.

Mais ses coéquipiers ont supposé qu’il était toujours en train de se faire reprocher.

Rappelant l’incident de janvier plus tôt cette année, le coéquipier de Cantona, Andy Cole, a déclaré à talkSPORT que tout était surréaliste.

Cole a rejoint le club en 1995, puis a dirigé la ligne pour United pendant six saisons chargées de trophées, devenant plus tard connu sous le nom de «Cole the Goal» en raison de son record

Ferguson avait la réputation de ne faire aucun prisonnier

«Je n’avais pas rejoint Newcastle depuis longtemps, donc je n’en suis qu’à quelques matchs de ma carrière à Manchester United.

« Quand c’est arrivé, je n’étais même pas sûr de ce qui se passait si j’étais brutalement honnête.

« J’étais un peu au milieu du terrain, mais je ne savais pas si un parieur a couru et a commencé sur Eric ou Eric a fait ce qu’il a fait.

«Quand tout s’est déroulé et que tout le monde a commencé à courir vers la ligne de touche, j’étais un peu vexé de ce qui s’était passé.

«Je n’ai pas vu l’incident correctement jusqu’à ce que je l’aie vu à la télévision et c’est à ce moment-là que je me suis dit ‘wow’.

“C’était surréaliste.”

Entre Ferguson, l’homme qui a dirigé Old Trafford d’une main de fer. Il n’a jamais eu peur de se brouiller avec ses plus grandes stars, comme vous le diront David Beckham, Ruud van Nistelrooy et Roy Keane.

“Certains des garçons disaient:” le gaffer va le perdre maintenant “. Ceci pour moi, à ce jour, je ris encore de moi-même.

«Je me souviens que le gaffer est entré et qu’il était absolument furieux, le match s’est terminé 1-1. Nous avons perdu deux points, nous n’avons pas gagné le match et il est furieux.

« Il a commencé à avoir un barney chez quelques personnes, puis il a dit à Eric : ‘à quoi penses-tu ? Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça ».

C’était ça ?

“Tout le monde s’est assis là dans le vestiaire et s’est contenté de dire ‘Non'”, a déclaré Cole en riant.

Connu sous le nom de “King Eric” par les fidèles d’Old Trafford, Cantona a marqué 82 buts et remporté quatre titres de champion, dont deux doubles de la FA Cup avec les Red Devils, mais a admis plus tard que c’était son moment préféré sous un maillot United.

« Mon meilleur moment ? J’ai beaucoup de bons moments, mais celui que je préfère, c’est quand j’ai donné un coup de pied au hooligan », a déclaré un jour l’icône d’Old Trafford.

Et cela le résume. L’un des personnages les plus énigmatiques à avoir honoré le jeu. Il a certainement fait les choses à sa façon.

Mais il savait comment gérer Cantona et la relation du couple a apporté un grand succès à United