L’ancien attaquant de Manchester United et d’Aston Villa Dion Dublin repéré par Laura Woods en train de boire une pinte au championnat du monde de fléchettes PDC pour le plus grand plaisir des fans

Dion Dublin s’est peut-être réveillé avec un mal de tête, mais il deviendra une légende après avoir avalé une pinte au championnat du monde de fléchettes PDC.

L’ancien attaquant de Manchester United et d’Aston Villa a été repéré par l’animatrice du petit-déjeuner de talkSPORT, Laura Woods, qui a également bu un verre au tournoi, même s’il ne s’agissait que du thé.

Instagram : Laura Woods

L’ancien attaquant de Villa n’a montré aucun signe de difficulté à avaler sa pinte

A l’Alexandra Palace, où se déroule le tournoi, l’ancien attaquant de Premier League s’amusait visiblement bien et a monté d’un cran son plaisir en prenant l’apéro d’un trait.

Il a peut-être marqué 111 buts dans la première division anglaise, mais sans doute, rien ne sera jamais aussi difficile que de garder une pinte entière.

Une fois le verre terminé, avec une extrême fierté, Dublin se leva et leva les mains comme s’il retrouvait le fond du filet.

Impressionnés par l’exploit, les fans dans l’arène ont applaudi l’exploit avec des chants de « Dion ! Dion ! Dion ! »

Instagram : Laura Woods

Faites une révérence Dublin, faites une révérence

Dublin a suivi les traces de Woods, en quelque sorte.

Elle a été capturée par Glen Wilkie poussé par les fans de fléchettes présents chez Ally Pally à boire son verre et elle a été impressionnante.

En tant qu’hôte du tournoi sur Sky Sports, Woods a bien sûr dû rester professionnelle et a révélé que ce n’était qu’un thé dans sa tasse.

Néanmoins, l’animatrice de talkSPORT s’est également rendue sur Instagram pour célébrer sa réussite.

« Si vous ne pouvez pas les battre… de rentrer chez vous pour Noël, Ally Pally, vous avez été méga. »

Instagram : Laura Woods

Quel soldat

Instagram : Laura Woods

Je ne peux pas imaginer que boire une tasse de thé aurait été bon, mais fair play Woods

