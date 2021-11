L’ancien ‘Bachelor’ révèle pourquoi elle a refusé ‘Dancing With the Stars’

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

L’alun Bachelor Courtney Robertson révèle qu’on lui a déjà offert la chance de participer à Dancing With the Stars d’ABC, mais a refusé l’opportunité en raison de l’opposition de son fiancé de l’époque, Ben Flajnik. « Danse avec les stars, j’ai eu une rencontre avec eux juste après ma saison [of The Bachelor] », a déclaré Robertson dans l’épisode de jeudi du podcast « She’s All Bach ». « C’est celui que j’aurais adoré faire. »

Robertson et Flajnik se sont fiancés après la saison 16 de l’émission de télé-réalité ABC, mais ils ont finalement rompu après quelques mois. Elle dit, à l’époque. Flajnik n’approuvait pas l’idée. « Il m’a dit : ‘Si tu le fais, tu n’auras pas de fiancé.' »

Robertson, cependant, dit qu’elle était sûrement intéressée à participer au concours de danse –– d’autant plus qu’il était accompagné d’un beau chèque de paie. « Ils ont tout expliqué, par exemple, vous pouvez choisir votre musique et concevoir vos costumes », a déclaré l’auteur de I Didn’t Come Here to Make Friends. « Je me dis ‘Oh, mon Dieu, je brillerais de partout.’ … Je dois aller m’asseoir au premier rang et regarder [the show]. Et chaque semaine que vous continuez, ils vous paient plus. Il y a, comme, une incitation. »

« Vous en gagnez un autre, comme 30 000 $ ou quelque chose du genre », a-t-elle déclaré, alléguant qu’on lui avait initialement offert 150 000 $ pour rejoindre l’émission. « C’était plutôt excitant », a-t-elle ajouté.

Alors que Flajnik n’était pas particulièrement enthousiaste à l’idée qu’elle rejoigne la série, Robertson dit qu’il n’était pas la seule raison pour laquelle elle ne l’a pas fait. Elle affirme que le casting avait déjà été assemblé au moment où elle était envisagée, dit-elle. Les deux se sont terminés pour des raisons différentes, qu’elle a détaillées dans ses mémoires de 2015. Ils n’étaient peut-être pas en bons termes depuis un certain temps, mais les deux seraient maintenant en bons termes.

« Je n’étais pas content du livre. Je ne l’ai pas lu. Je l’ai feuilleté », a déclaré Flajnik à Us Weekly en juillet. « Les gens font les choses pour différentes raisons – qui sait, vous savez, ce qu’elle traversait à l’époque. Nous avons depuis fait amende honorable. Nous allons bien. Nous sommes cool. »

Robertson a également déclaré qu’elle et son ex avaient eu de belles conversations depuis lors. « Il a tendu la main … et nous nous sommes rencontrés à Santa Barbara », se souvient-elle. « C’était vraiment plutôt amical et … il était genre ‘Plus de livres’. »